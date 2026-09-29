'아키에이지'의 귀환…카카오게임즈, '아키에이지 S' 인게임 첫 공개

'아키에이지 S'를 개발중인 엑스엘게임즈 류형선 배경팀장, 김경태 총괄, 정석원 PD, 문병운 캐릭터 팀장(왼쪽부터).

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카카오게임즈가 '아키에이지'의 정체성을 계승한 신작 PC MMORPG '아키에이지 S: 자유의 해협'의 실제 게임 모습을 처음 공개했다. 원작의 핵심 요소였던 전투와 생활, 교역에 해상 전투를 결합하면서 현대적인 MMORPG로 재해석하는 것이 개발진의 목표다.

카카오게임즈는 29일 '아키에이지 S: 자유의 해협(ArcheAge S: Strait of Freedom)'의 개발 다큐멘터리 영상을 공개하고, 주요 콘텐츠와 함께 실제 인게임 플레이 영상을 처음 선보였다. 약 17분 분량의 영상에는 프로젝트를 총괄하는 김경태 총괄 PD를 비롯해 주요 개발진과 윤상 OST 음악감독이 출연했다. 개발진은 원작 '아키에이지'의 개발 및 서비스 경험을 바탕으로 신작의 개발 방향과 주요 시스템을 소개했다.

'아키에이지 S'의 핵심은 성장과 전투, 생활 콘텐츠를 하나의 흐름으로 연결하는 구조다. 이용자가 성장 과정에서 내린 선택이 전투와 경쟁으로 이어지고, 나아가 대규모 분쟁과 해상 전투로 확대되는 방식이다.

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전투에서는 무기와 방어구에 따라 제공되는 다양한 스킬을 조합해 자신만의 전투 스타일을 구축할 수 있다. 필드 사냥과 던전뿐 아니라 채집, 생산, 교역 등 생활 콘텐츠도 주요 성장 경로로 활용된다. 쿼터뷰 시점과 직관적인 조작 방식을 적용해 전투 상황을 빠르게 판단하고 전략을 세우는 재미도 강조했다.

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생활 콘텐츠와 경쟁 시스템도 원작의 특징을 이어간다. 개인 하우징 공간을 도입해 토지 선점에 대한 부담을 줄이는 한편, 생산과 교역을 통해 얻은 자원이 캐릭터 성장과 이용자 간 경쟁으로 이어지도록 설계했다.

PvP는 파티와 길드 단위의 소규모 교전부터 서버 간 대규모 전투까지 다양한 규모로 구성한다. 특히 서버 간 대결 구도를 주기적으로 변경해 특정 세력의 우위가 장기간 고착되는 것을 막는다는 계획이다.

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원작에 이어 '아키에이지 S'의 OST를 맡은 윤상 음악감독은 항해의 자유와 낭만, 바다에서 느껴지는 긴장감, 해상 전투의 강렬함 등을 게임 음악으로 표현하는 제작 과정도 소개했다. 카카오게임즈는 이번 개발 다큐멘터리 공개를 시작으로 이용자와의 소통도 확대한다. 영상에서 공개한 개발 방향과 주요 콘텐츠에 대한 질문을 접수하고, 후속 Q&A를 통해 구체적인 게임 정보를 추가로 공개할 예정이다.

'아키에이지 S'는 원작 '아키에이지'의 1대 기획팀장을 거쳐 PD를 맡았던 김경태 총괄 PD가 개발을 이끄는 신작이다. 원작의 핵심 정체성을 계승하면서 현재의 게임 트렌드에 맞춰 재해석한 것이 특징이다. 카카오게임즈는 '아키에이지 S'를 2027년 2분기 글로벌 출시하는 것을 목표로 개발 중이다. 해외 시장에서는 스팀을 기반으로 서비스할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com