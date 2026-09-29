'더 커뮤니티2', 반전 또 반전 통했다…시청시간 3.2배 폭증

사진제공=웨이브

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'이 연이은 반전과 예측 불허의 전개에 힘입어 역주행 돌풍을 일으키고 있다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(제작 모스트267, 이하 '더 커뮤니티2')은 첫 전쟁이 발발한 5회부터 판이 급격하게 요동치기 시작했다. 무기 구매에 따른 상금 삭감과 라이프 고갈이 맞물리며 생존 경쟁이 극한으로 치달았다.

그리고 지난 25일 공개된 6~7회에서는 블루팀의 '라이프 0개' 사태와 함께 화이트팀까지 대규모 탈락자가 쏟아지는 혼전이 벌어졌다. 특히 화이트팀을 이끌어온 리더 루나(박세승)이 눈물을 흘리며 탈락하는 장면은 시청자들의 강한 감정 이입을 불러일으키며 커뮤니티 반응을 폭발시켰다.

Advertisement

하지만 바로 시즌 최대의 반전이 터졌다. 눈물로 탈락한 화이트팀 리더 박세승이 사실 처음부터 골드팀의 첩자였다는 정체가 밝혀진 것.

곧이어 신인규·이소라·이시원·최연승과 박세승으로 구성된 골드팀이 새로운 화폐 '골드'를 들고 타운에 등장하며 판을 완전히 뒤집었다.

Advertisement

서바이벌 3회차에 빛나는 이시원, '더 지니어스'·'피의 게임' 베테랑 최연승, 게임 이론 논문을 쓴 전략가 신인규, 1500억 원대 뷰티기업 대표 이소라까지 타운 내부 정보를 완벽히 파악한 박세승을 앞세운 골드팀의 등장에 "이게 가능한 반전이냐"는 시청자 반응이 쏟아졌다.

Advertisement

5~7회에 걸쳐 전쟁, 대규모 탈락, 첩자 반전, 새로운 팀의 등장이 쉴 틈 없이 이어지며 역주행 상승세에도 가속도가 붙었다.

Advertisement

이 같은 상승세는 수치로도 뚜렷하게 나타났다. '더 커뮤니티2'는 지난 주(9월 21일~27일) 웨이브 주간 시청시간 전 장르 1위로 당당히 올라섰다. 방영 첫 주 대비 시청자 수는 약 1.6배, 시청시간은 무려 3.2배 증가했다. 특히 신규 오리지널 예능 프로그램이 최신 드라마와 인기 방송 예능을 제치고 전 장르 시청시간 정상에 오르며 가파른 역주행 흐름을 입증했다.

신규 유료가입 견인 지표 역시 4주째 정상을 지키고 있다. '더 커뮤니티2'는 공개 첫 주말부터 신규 유료가입 견인 1위에 오르며 시즌1 동기간 대비 약 6배의 성과를 올렸다. 주간 기준으로도 9월 첫 주부터 지난주까지 4주 연속 전 장르 1위를 지키며 웨이브의 새로운 구독자를 끌어들이는 대표 콘텐츠로 자리매김했다. 지난 4일 공개 이후 지난 27일까지 총 24일 가운데 단 3일을 제외한 21일간 일일 1위를 차지하며, 회차가 쌓일수록 신규가입과 시청시간이 함께 상승하는 흐름을 보이고 있다.

Advertisement

화제성도 가파르게 뛰었다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 9월 3주 차 TV-OTT 비드라마 화제성이 전주 16위에서 무려 15계단 급상승해 정상을 차지했고, VON(Voice of Netizen)과 SNS 화제성에서도 모두 1위에 올랐다.

특히 시즌1이 종영 이후 역주행 돌풍을 일으켰다면, 시즌2는 본편 공개가 한창인 가운데 일찌감치 상승세에 올라탔다는 점에서도 눈길을 끈다. 5~7회에 걸쳐 판을 거듭 뒤집는 전개와 함께 시청 지표와 화제성이 동시에 치솟으며 남은 회차를 향한 관심 역시 뜨거워지고 있다.

이제 커뮤니티 타운은 골드팀의 본격 참전으로 또 한 번 격변을 맞는다. 타운 내 자원 구도와 신뢰 관계를 손바닥처럼 꿰고 있는 박세승과 함께 새로 합류한 막강한 전략가들로 구성된 골드팀이 새로운 화폐 '골드'로 기존 질서를 어떻게 흔들어 놓을지, 그리고 배신을 목격한 기존 팀들의 반격이 어떻게 전개될지 이목이 집중된다.

Advertisement

본격 역주행 등 뜨거운 관심 속에 방영중인 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손' 8-9회는 오는 10월 2일 금요일 오전 11시 웨이브에서 독점 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com