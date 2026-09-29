'잘자요 아가씨' 닛몰캐쉬 "데이트 폭력 일부 인정, 활동 중단"[공식]

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[스포츠조선 백지은 기자] 크리에이터 닛몰캐쉬(본명 차정일)가 데이트 폭력 의혹을 일부 인정하고 활동을 중단했다.

소속사 NOB엔터테인먼트는 29일 "당사자에게 사실 관계를 확인하는 과정에서 당사자의 부적절한 언행이 있었음을 확인했다. 당사는 해당 사안을 엄중하게 인식하고 있으며 당사자와 협의해 모든 활동을 중단하기로 했다"고 밝혔다.

이어 "예정됐던 광고 및 콘텐츠 등 관련 일정에 대한 후속 조치가 진행될 예정이다. 피해를 입으신 분께 사과드린다"고 전했다.

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닛몰캐쉬의 전 여자친구라 밝힌 A씨는 5월 29일 있었던 일이라며 한 남성이 욕설과 폭언을 하는 녹취록을 공개했다. A씨는 녹취 속 남성의 목소리가 닛몰캐쉬라 주장했다.

A씨는 또 교제 과정에서 폭언, 폭행, 기물파손 등 데이트 폭력이 있었고 술에 취한 상태에서 택시기사에게 욕설을 하거나 특정 지역이나 평범한 직장인들을 비하하고 장애 아동에 대해서도 심각한 발언을 했다고 말했다. 심지어는 자신의 팬들조차 무시했다는 것.

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A씨의 폭로 이후 닛몰캐쉬는 SNS 계정을 삭제했고, 유튜브 영상도 비공개로 전환했다.

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닛몰캐쉬는 댄서 출신 인플루언서로, 그룹 방탄소년단의 무대에도 오른 경험이 있다. 이후 유튜버로 전향, 중국 감성 틱톡 패러디 영상으로 인기를 끌기 시작했다. 2024년에는 일본 만화풍 쿨한 집사 콘셉트의 부캐 류헤이로 김경욱의 일본 호스트 콘셉트 부캐 다나카와 협업, '잘자요 아가씨'를 발표하고 음악방송에도 출연했다. 이 곡은 틱톡이 발표한 '2024 한국 톱송' 2위까지 차지했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com