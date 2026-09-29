이승기가 손절한 장인, 주가조작 혐의로 법정 구속...징역 3년 6개월

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 이승기의 장인이자 배우 이다인의 부친인 이 모 씨가 주가 조작 혐의로 실형을 선고받고 법정 구속됐다.

29일 서울남부지법 형사합의15부(노유경 부장판사)는 자본시장법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 모 씨 등 13명에 대한 선고 공판을 진행했다.

이날 재판부는 이 씨에게 징역 3년 6개월과 벌금 4억 원을 선고하고, 추징금 약 1억2,550만원도 함께 명령했다.

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이씨는 앞서 구속기소 됐다가 지난해 보석으로 풀려나 불구속 재판을 받아왔으나, 이날 실형이 선고되면서 다시 법정 구속됐다.

이 씨 일당은 코스닥시장 상장사 3곳의 주가를 조작해 수백억 원의 부당이득을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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재판부는 "피고인들이 가담한 시세 조종 범행은 시장의 건전한 가격 형성 기능을 왜곡하는 등 자본시장을 해하는 행위로 중책이 매우 무겁다"며 "다수의 선량한 투자자들에게 피해를 줘 투자자들의 투자 의욕을 저해하는 범죄의 전형"이라고 지적했다.

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이승기는 장인 이 씨가 지난해 기소되자 직접 입장을 밝힌 바 있다. 당시 이승기는 "그동안 장인어른에게 지속적으로 제기됐던 위법 사항에 대해 파기환송심에서 벌금형이 선고된 바 있으나, 최근 유사한 위법 행위로 인해 다시 수사기관에 기소되는 상황에 이르게 됐다"고 알리며 참담한 심정을 전한 바 있다. 특히 이승기는 "이번 사건으로 가족 간의 신뢰는 회복하기 어려운 수준으로 훼손되었고, 우리 부부는 오랜 고민 끝에 처가와의 관계를 단절하고자 한다"며 손절을 선언했다.

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한편, 이승기와 이다인은 2년 간의 공개 열애 끝 지난 2023년 4월 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com