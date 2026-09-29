‘암살자(들)’ 제작사, 中자본설 결국 입 열었다…“100% 국내 자본으로 제작”[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 연일 이어지는 가운데 제작사 하이브미디어코프가 이번에는 '중국 자본 유입설'에 직접 선을 그었다. 역사 왜곡 및 정치적 의도 논란에 입장을 밝힌 지 하루 만에 또다시 공식 대응에 나선 것.

하이브미디어코프는 29일 공식 입장을 내고 최근 온라인 커뮤니티와 일부 매체를 중심으로 확산되고 있는 '암살자(들)'의 중국 자본 투자설에 대한 사실관계를 바로잡았다.

제작사 측은 영화 제작과 투자 과정에서 중국 자본이 들어왔다는 주장은 사실이 아니라고 밝혔다. '암살자(들)'은 국내 제작진과 창작자들이 중심이 돼 기획한 작품이며 제작비 역시 국내 자본을 통해 마련됐다는 설명이다.

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최근 영화를 둘러싸고 다양한 해석과 비판이 나오는 것 자체는 받아들이겠다는 입장도 전했다. 제작사 측은 영화에 대한 여러 의견은 존중하지만 투자 및 제작 자본과 관련된 부분은 객관적으로 확인할 수 있는 사안인 만큼 잘못된 정보가 반복해서 확산되지 않기를 바란다는 취지로 강조했다.

이번 공식 입장은 '암살자(들)'을 둘러싼 논쟁이 작품 내용에서 제작 배경으로까지 번진 상황에서 나왔다.

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앞서 제작진은 지난 28일에도 역사 왜곡 및 정치적 의도를 둘러싼 논란에 입장을 밝혔다. 1974년 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 삼았지만 실제 기록과 자료를 토대로 가상의 인물과 상황, 영화적 상상력을 결합한 극영화라는 설명이었다. 또 특정 인물을 사건의 배후로 단정하거나 영화 속 가설을 실제 역사적 사실로 규정하려는 의도는 없었다며 특정 정치적 목적을 위해 만들어진 작품도 아니라고 강조했다.

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하지만 제작진의 첫 해명 이후에도 논란은 잦아들지 않았다. 온라인에서는 작품 속 설정과 역사적 사실의 차이를 두고 갑론을박이 이어졌고 여기에 제작비 출처를 둘러싼 의혹까지 새롭게 등장했다.

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결국 제작사는 하루 만에 다시 공식 입장을 내고 이번에는 자본 문제를 직접 해명하게 됐다.

'암살자(들)'은 허진호 감독이 연출하고 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연한 미스터리 추적극. 1974년 8월 15일 발생한 영부인 피격 사건을 모티브로 사건을 둘러싼 의문과 배후를 추적하는 인물들의 이야기를 그린다.

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개봉 이후 흥행과 함께 논쟁도 동시에 커지고 있다. 작품 자체를 둘러싼 역사 해석에서 시작된 논란이 출연진과 관람객, 관련 콘텐츠를 만든 유튜버에 이어 투자 배경까지 확장되면서 영화 밖 이슈가 끊이지 않고 있는 상황이다.

다음은 '암살자(들)' 제작사 하이브미디어코프 공식입장 전문.

안녕하십니까, 영화 제작사 ㈜하이브미디어코프입니다.

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최근 온라인 커뮤니티와 일부 매체 등을 통해 당사 및 영화 '암살자(들)'과 관련된 이른바 '중국 자본 유입' 주장이 확산되고 있어 정확한 사실관계를 말씀드립니다.

당사 및 영화 '암살자(들)'의 제작과 투자 과정에 중국 자본이 유입된 사실은 전혀 없습니다.

'암살자(들)'은 국내 제작진과 창작자들의 주도 아래 국내 자본으로 독립적으로 기획·제작된 작품입니다.

최근 작품을 둘러싸고 다양한 의견과 문제 제기가 이어지고 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 작품에 대한 비판과 다양한 의견은 존중합니다.

다만 투자 및 제작 자본에 관한 사항은 객관적으로 확인 가능한 사실인 만큼, 사실과 다른 정보가 더 이상 확대·재생산되지 않기를 바랍니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com