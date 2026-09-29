심수봉, 다시 무대로…정신병원 감금→부축받으며 김다현 저격 사건 극복[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 심수봉이 다시 무대에 오른다.

심수봉은 10월 31일 강원도 백운아트홀에서 단독 콘서트 '더 심수봉 쇼'를 개최한다.

심수봉은 8월부터 파주 무안 하남 광양 경주 부산 안산 부천 구리 서울 군산 수원 공주 세종 거제 광명 대전 등에서 투어를 이어왔다.

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이번 공연은 20일 전북 진안군에서 열린 '제10회 진안 고원 트로트 페스티벌'에서 후배 가수 김다현을 공개적으로 저격한 뒤 첫 공연이란 점에서 관심을 모은다.

당시 심수봉은 "앞에 노래 부른 여자. 지금 내 머리를 어지럽게 만들었다. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모른다. 내 앞에 저 선수 내보내지 말아달라. 노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해보고 찾아오신 분들을 위로해주는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다"라고 말해 논란이 야기됐다.

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이에 심수봉은 "명백한 실언"이라며 사과문을 발표했고, 김다현에게도 직접 사과의 뜻을 전했다. 김다현 역시 "선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도, 따뜻한 위로도 해주셨다"고 사태를 수습했다.

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그러나 무대 풀영상이 공개되며 또 다른 구설이 나왔다. 문제의 발언을 하기 전, 심수봉은 스태프의 부축을 받으며 무대에 올랐고 공연 중에도 목 부위를 짚거나 허리가 불편한 듯 몸을 숙이는 모습을 보였다. 이 때문에 심수봉이 특정 주파수나 소리에 대해 부정적인 감정을 강하게 느끼는 미소포니아 증후군을 앓고 있으며, 1979년 10·26 사건 당시 현장에 있었다는 이유로 강제로 정신병원에 입원당한 것은 물론 남편까지 끌려가 고문을 당했다는 과거 아픔까지 재조명 됐다.

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여러 아픔을 딛고 다시 무대에 오르는 심수봉이 자신의 목소리로 다시 한번 관객들을 설득할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com