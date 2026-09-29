'성전환' 엘리엇 페이지, 유방절제술 후 당당한 상의 탈의…"60년 역사상 최초"

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[스포츠조선 이지현 기자] 할리우드의 대표적인 트랜스젠더 배우 엘리엇 페이지가 뉴욕매거진 최초의 '맨즈 스타일(Men's Style)' 특집 커버를 장식했다.

뉴욕매거진은 29일 공식 SNS를 통해 첫 번째 '맨즈 스타일' 특집을 공개하며 커버 모델로 나선 엘리엇 페이지의 화보를 공개했다.

공개된 커버에서 엘리엇 페이지는 상의를 탈의한 채 파란색 스트라이프 쇼츠만 입고 카메라 앞에 섰다. 양팔을 교차한 채 자연스러운 표정으로 포즈를 취한 그는 군살 없는 몸과 곳곳에 새겨진 타투를 가감 없이 드러냈다.

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특히 이번 촬영은 화려한 스튜디오가 아닌 뉴욕 이스트빌리지의 유서 깊은 '러시안 앤 터키시 배스(Russian & Turkish Baths)'에서 진행됐다. 사진작가 라이언 맥긴리가 촬영을 맡았으며, 엘리엇 페이지를 비롯해 트로이 시반, 크리스토퍼 애벗, 마이크 파이스트, 말런 제임스, 라시드 존슨, 에디 황 등 다양한 인물이 참여했다.

이번 특집은 뉴욕매거진 역사에서도 의미가 남다르다. 뉴욕매거진 측은 그동안 여러 차례 남성 패션을 다뤘지만 약 60년에 달하는 잡지 역사상 남성 스타일만을 주제로 한 별도의 특집호를 제작한 것은 이번이 처음이라고 밝혔다.

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엘리엇 페이지 역시 이번 화보를 통해 자신의 몸에 대한 달라진 생각을 털어놨다. 그는 목욕탕을 찾는 것과 관련해 최근 몇 년 사이 자신의 몸 그대로 편안하게 머무는 공간에 대해 긍정적으로 생각하게 됐다는 취지의 이야기를 전했다.

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엘리엇 페이지는 지난 2020년 12월 자신이 트랜스젠더임을 공개했다. 이후 2021년 인터뷰를 통해 유방 조직을 제거하는 상체 수술을 받은 사실도 직접 밝혔다. 당시 페이지는 수술 후 비로소 거울 속 자신의 모습을 알아볼 수 있게 됐다며 자신의 삶을 완전히 바꾼 경험이었다고 털어놨다.

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이후 페이지는 수영복 차림으로 수술 후 달라진 모습을 공개하는 등 자신의 신체 변화도 숨기지 않았다. 이번 뉴욕매거진 화보에서도 상의를 입지 않은 채 카메라 앞에 서면서 자연스럽게 자신의 현재 모습을 드러냈다.

한편 페이지는 배우로서도 활동을 이어가고 있다. 2007년 영화 '주노'를 통해 세계적인 스타로 발돋움한 페이지는 넷플릭스 시리즈 '엄브렐러 아카데미' 등에 출연했으며, 최근에는 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이'에 시논 역으로 출연했다.

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olzllovely@sportschosun.com