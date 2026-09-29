[종합] "다양한 의견 존중, 루머 재생산 우려"…'암살자(들)' 역사왜곡→中자본설 정면 반박

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 관객의 다양한 의견은 존중하나 사실과 다른 루머 재생산에 대한 깊은 우려를 표했다.

'암살자(들)'의 제작사 하이브미디어코프 측은 29일 두 번째 성명을 내며 최근 불거진 '암살자(들)'의 의혹에 정면 반박했다.

제작사는 "최근 온라인 커뮤니티와 일부 매체 등을 통해 당사 및 '암살자(들)'과 관련된 이른바 '중국 자본 유입' 주장이 확산되고 있어 정확한 사실관계를 말한다"며 "당사 및 '암살자(들)'의 제작과 투자 과정에 중국 자본이 유입된 사실은 전혀 없다"고 선을 그었다.

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이어 "'암살자(들)'은 국내 제작진과 창작자들의 주도 아래 국내 자본으로 독립적으로 기획·제작된 작품이다. 최근 작품을 둘러싸고 다양한 의견과 문제 제기가 이어지고 있다는 점을 잘 알고 있다. 작품에 대한 비판과 다양한 의견은 존중한다. 다만 투자 및 제작 자본에 관한 사항은 객관적으로 확인 가능한 사실인 만큼, 사실과 다른 정보가 더 이상 확대·재생산되지 않기를 바란다"고 설명했다.

'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 모티브로 만들어진 극영화다. 실제로 '암살자(들)'은 박정희 대통령 저격 미수 사건과 기자들이 자유언론실천선언을 발표하게 된 동아일보 광고탄압사건, 서울 지하철 1호선 개통 당시 미쓰비시상사 관련설 등을 전면에 내세웠다. 영화 제작 과정 또한 8.15 저격 사건을 다룬 MBC '이제는 말할 수 있다', SBS '그것이 알고 싶다' 등 다큐멘터리 및 방송 자료를 다수 참고해 만들어졌음을 인터뷰를 통해 전해졌다.

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이렇듯 올해 가장 큰 문제작의 등판을 예고한 '암살자(들)'은 추석 연휴를 겨냥해 지난 23일 개봉, 4일 만에 100만 관객을 돌파하며 순항하는 듯 보였다. 하지만 영화가 개봉된 이후 역사 왜곡 등 각종 논란에 휩싸이며 극장가 뜨거운 감자로 떠올랐다. 박정희 대통령이 권력 유지를 위해 육영수 여사 피격을 기획한 것이라는 의혹으로 번지면서 정치권까지 나서 반발했다. 이종배 국민의힘 전 서울시의원은 29일 서울경찰청에 허진호 감독과 제작진을 형법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발하기도 했다.

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이에 '암살자(들)' 측은 지난 28일 "'암살자(들)'은 1974년 발생한 역사적 사건을 모티브로, 당시 사건과 관련하여 작성된 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화이다. 제작진은 공개된 기록과 자료, 서적, 다큐멘터리 등을 폭넓게 조사하고, 실제 사건과 인물을 모티브로 하되 가상의 인물과 상황을 결합해 하나의 이야기를 완성했다"며 "본 작품은 특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다. 또한 영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않으며, 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시하고 있지도 않다. 역사적 사건과 실존 인물을 소재로 한 작품인 만큼 다양한 해석과 비판이 있을 수 있다. 제작진은 그러한 의견을 존중한다. 다만 작품 고유의 창작 의도와 성격을 넘어 특정한 정치적 목적 의도로 제작된 영화가 아님을 밝힌다. 작품을 창작의 산물로만 바라봐주시기를 부탁드린다"고 첫 번째 입장을 냈다.

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그럼에도 '암살자(들)'을 향한 의혹이 꺼지지 않았다. 이번엔 온라인 커뮤니티를 통해 중국 자본이 유입되어 만들어진 정치 공작 영화라는 프레임이 씌워졌다. 제작진은 곧바로 "국내 자본으로 독립적으로 기획·제작된 작품"이라고 해명하며 의혹을 전면 반박했다. '암살자(들)'을 향한 논란이 거세지고 있는 가운데 이 영화가 관객에게 어떤 평가를 받게 될지 귀추가 주목되고 있다.

한편, '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다룬 영화다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com