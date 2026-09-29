진서연, 40일 만 28kg 뺐다더니..결국 60kg대로 요요 "사상 초유, 11kg 감량 시작"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진서연이 몸무게를 공개하며 본격적인 체중 감량에 돌입했다.

28일 진서연은 자신의 계정에 "사상 초유의 사태. 11kg 감량 작전 시작. 3개월간 11kg 뺀다. 49kg 목표"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 이날 측정한 진서연의 인바디 결과가 담겨 있었다. 측정 결과 진서연의 몸무게는 60.17kg이었다. 체지방률은 21.1%, 골격근량은 26.23kg, 체지방량은 12.70kg으로 나타났다.

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골격근량은 높은 편이고 체지방량 역시 많지 않은 수치였지만, 진서연에게 가장 눈에 들어온 것은 다름 아닌 몸무게 앞자리였다. 평소 자기 관리에 힘써온 진서연이 60kg을 넘긴 수치에 놀라움을 드러내며 직접 11kg 감량이라는 목표를 세운 것.

진서연은 "3개월간 11kg 뺀다"며 구체적인 감량 계획까지 공개했다. 목표 체중은 49kg. 단기간의 체중 변화가 아닌 3개월이라는 기간을 설정하고 본격적인 다이어트에 돌입하겠다는 뜻을 밝혔다.

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그리고 하루 뒤인 29일, 진서연은 다시 한번 자신의 인바디 결과를 공개했다. 하루 사이 몸무게는 60.17kg에서 58.95kg으로 약 1.2kg 감소했다.

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다만 세부적인 수치는 다소 달라졌다. 체지방률은 21.1%에서 23.6%로 올랐고, 골격근량은 26.23kg에서 24.70kg으로 감소했다. 체지방량 역시 12.70kg에서 13.91kg으로 증가했다. 짧은 시간 사이 체중은 줄었지만 골격근량과 체지방량에는 반대되는 변화가 나타난 것.

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진서연은 하루 만에 달라진 인바디 수치를 직접 공개하며 3개월간 이어질 11kg 감량 작전의 시작을 알렸다. 과연 진서연이 목표로 내건 49kg까지 체중을 감량할 수 있을지 관심이 모인다.

한편, 배우 진서연은 2014년 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다. 특히 진서연은 출산 후 40일 만에 28kg 감량에 성공해 화제를 모은 바 있다.