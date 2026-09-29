[인터뷰①] '스캔들' 손예진 "♥현빈 '메인코2'와 추석 연휴에 공개…너무 감사한 일"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 손예진이 남편인 배우 현빈과 비슷한 시기에 작품을 공개한 소감을 전했다.

손예진은 29일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저희가 육아 중이라 아직 서로의 작품을 정주행 못했다"며 "추석 명절에 저희의 작품이 나오는 건 감사한 일인 것 같다"라고 했다.

18일 공개된 넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인과 조선 최고의 연애꾼 조원이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 희연의 이야기를 담은 이야기로, '은교', '썸바디' 등을 연출한 정지우 감독이 메가폰을 잡았다. 손예진은 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안한 조씨부인을 연기했다.

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손예진은 '스캔들'로, 현빈은 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'로 올가을 글로벌 시청자들과 만났다. 서로의 작품을 봤는 지 묻자, 손예진은 "저희가 아이와 같이 자서 아직 정주행을 못했다. 제대로 정주행을 하려면 밤을 꼬박 새워야 해서 타이밍을 보고 있다"며 "사실 작품 공개 시점은 배우들이 미리 알 수 있는 건 아니지 않나. 나중에 비슷한 시기에 작품이 공개되는 걸 알고 나서 신기했다"고 말했다. 이어 "저도 잘은 모르지만, OTT는 영화와 다르게 4월이 빅시즌이라고 하더라. 아무래도 글로벌 플랫폼이다 보니 그런 것 같다"라며 "추석은 큰 명절인데, 저희가 찍은 작품이 나오는 건 감사한 일이라고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 22일 청룡어워즈 공식 인스타그램 계정에는 지창욱의 '스캔들' 인터뷰 관련 카드뉴스 게시물이 게재됐다. 당시 인터뷰에서 지창욱은 손예진과의 러브라인에 대해 "다들 '전국민 현빈 눈치 보기'라고들 하는데, 저는 전혀 눈치를 보지 않았다. 조씨부인을 사랑한 죄밖에 없다"고 전한 바 있다.

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이에 청룡어워즈 공식 인스타그램 계정은 손예진과 지창욱을 현빈이 노려보는 듯한 모습의 사진을 합성해 웃음을 자아냈다. 해당 게시물을 본 손예진은 "여.. 여보... 여긴 웬일이야"라고 직접 댓글을 남겼고, 이를 본 팬들 사이에서는 과몰입 반응이 쏟아졌다.

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이와 관련된 질문이 나오자, 손예진은 "신랑이 보내준 링크를 타고 들어갔더니 게시물이 너무 재밌어서 댓글을 달았다"며 "현빈 씨도 재밌어하면서 저한테 보내줬다"고 댓글을 남긴 비화를 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com