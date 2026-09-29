'골든' 이재 맞아? 11월 결혼 앞두고 '뼈말라'…날렵한 턱선+선명한 쇄골

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[스포츠조선 이지현 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 작곡가이자 가수 이재(EJAE)가 한층 날렵해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.

이재는 최근 자신의 SNS에 "보그 월드에서 생애 첫 런웨이를 걸을 기회를 얻게 돼 감사하다"며 여러 장의 사진을 공개했다.

이어 "수백 명의 크리에이터들이 함께 숨 막힐 듯 멋진 쇼를 만들어가는 모습을 지켜본 것은 놀라운 경험이었다. 함께할 수 있도록 초대해준 보그에 정말 감사하다"고 첫 런웨이를 마친 소감을 전했다.

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공개된 사진 속 이재는 블랙 튜브톱 형태의 상의에 블루와 블랙 컬러가 어우러진 화려한 드레스를 입고 모델로 변신했다. 이재가 착용한 의상은 이탈리아 디자이너 로베르토 카푸치의 아카이브 드레스로, 조각을 연상시키는 입체적인 실루엣이 특징이다. 이재는 여기에 화려한 십자가 장식의 초커를 매치해 강렬한 분위기를 완성했다.

특히 눈길을 끈 것은 이전보다 한층 날렵해 보이는 이재의 모습이다. 머리카락을 모두 뒤로 넘긴 헤어스타일로 얼굴을 그대로 드러낸 이재는 볼과 턱 주변의 선이 또렷하게 부각됐다.

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어깨를 완전히 드러낸 의상 탓에 가녀린 상체 실루엣도 고스란히 드러났다. 특히 쇄골과 어깨선이 선명하게 도드라지면서 이전보다 한층 슬림해 보이는 모습이 강조됐다. 다만 이재가 직접 체중 감량 여부나 감량 폭을 밝힌 것은 없다.

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이재가 오른 무대는 지난 22일 이탈리아 밀라노의 갤러리아 비토리오 에마누엘레 2세에서 열린 '보그 월드 2026: 밀라노'다. 이번 무대는 이재의 첫 메이저 런웨이 데뷔로, 그는 지지 하디드 등과 함께 쇼의 첫 번째 챕터인 'The Artisanal Revolution'에 등장했다.

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한편 이재는 지난해 공개된 '케이팝 데몬 헌터스'에서 헌트릭스(HUNTR/X) 멤버 루미의 노래 목소리를 맡으며 세계적인 주목을 받았다. 특히 OST '골든(Golden)'의 작사·작곡과 가창에 참여하며 작품의 흥행과 함께 이름을 알렸다.

이재는 오는 11월 한국계 미국인 음악 프로듀서 샘김과 결혼을 앞두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com