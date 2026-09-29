[인터뷰②] '스캔들' 손예진, 24년 만에 사극 도전…"한복 너무 예뻐서 푹 빠져"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 손예진이 '스캔들'로 24년 만에 사극 장르에 도전한 소감을 전했다.

손예진은 29일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'스캔들' 대본을 봤을 때 캐릭터의 다층적인 매력이 돋보였다"며 "오랜만에 한복도 입어봤는데, 너무 예뻐서 푹 빠졌다"고 했다.

18일 공개된 넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인과 조선 최고의 연애꾼 조원이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 희연의 이야기를 담은 이야기로, '은교', '썸바디' 등을 연출한 정지우 감독이 메가폰을 잡았다. 손예진은 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안한 조씨부인을 연기했다.

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손예진은 2002년 영화 '취화선' 이후 24년 만에 '스캔들'로 사극에 복귀해 화제를 모았다. 그는 "사극이 주는 매력이 있지만, 한복을 착용하고 머리를 해야하는 거에 불편함을 느껴 피해왔다. 스스로 불편함을 느끼면 연기에 집중을 못할 것 같다는 생각이 들더라. '스캔들' 대본을 봤을 때, 캐릭터의 다층적인 매력이 돋보여서 도전해 보고 싶었다"며 "작품을 촬영하는 동안 조선시대 여성을 간접적으로 체험해 볼 수 있었고, 촬영을 해보니 현대극과는 완전히 다른 차원이었다"고 말했다.

특히 손예진은 작품 안에서 다채로운 한복을 소화하며 보는 이들의 감탄을 자아내기도 했다. 손예진은 "한복이 너무 예뻐서 푹 빠졌다. 디자이너 선생님이 그 시대 양반들이 입었던 의상을 그대로 재현해 주셨다. 촬영하면서는 쉽지 않았다. 옷을 겹겹이 입어야 해서 덥기도 했다. 또 곧은 자세로 앉아 있어야 하니까, 그만큼 에너지를 많이 썼다"고 말했다.

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지창욱, 나나와 함께 처음으로 연기 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 손예진은 "지창욱 씨와는 한번 부딪힐 때 신이 길었다. 조원도 연기하기 어려운 캐릭터인데, 그런 복잡다단한 인물을 창욱 씨가 디테일하게 잘 표현해 준 것 같다. 나나 씨는 보이는 이미지가 도시적이고 시크하면서 쿨한 느낌이 강한데, 실제로 보면 순수하다. 작품 안에선 조씨부인이 희연을 이용하는데, 대본만 봤을 때랑 실제로 연기했을 때 느낌이 또 다르더라. 막상 나나 씨와 붙으면 동병상련의 마음처럼 측은하기도 하고 연민도 느껴졌다. 그건 나나 씨가 가진 배우로서 가진 순수한 이미지 덕분인 것 같다"고 칭찬했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com