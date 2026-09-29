'현숙과 결별' 돌싱 28기 영식, 혼자 장어 먹으며 씁쓸.."힘쓸 데도 없어"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 28기 영식이 현숙과 결별 후 씁쓸한 마음을 전했다.

27일 영식은 자신의 유튜브 채널 '댄식이'에 혼자 식사하는 영상을 게재했다.

그는 집에서 직접 장어를 구워 소박하지만 알찬 한 상을 차렸다. 그는 식사하기 전 "혼밥 하는 게 대단한 건 아니지만, 오늘 대단한 걸(장어) 만들었다. 맛있게 먹어보겠다"라며 멋쩍게 말했다. 본격적으로 장어 먹방을 선보인 그는 "장어가 스태미나에 좋은 건데 어디 쓸 데도 없다"라며 쓴웃음을 지었다.

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그런가 하면 그는 "딸이 어릴 때 딸을 재워놓고 영화를 보며 맥주 한 캔씩 마셨다. 집과 회사만 오가느라 힘들었다. 돌봄 선생님이 없던 때라 딸이 제 품에서 계속 놀았고, 어디 갈 수도 없었다. 주말에는 딸과 무조건 놀러 다녀서 하루도 쉴 수 없었다. 번아웃이 와서 몸도 안 좋았다"라며 싱글 대디의 고충을 털어놓기도. 또 현재 고등학생으로 잘 자란 딸을 언급하며 "잘 커줘서 감사하다"라고 덧붙였다.

한편 영식은 SBS플러스·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 28기 출연자로, 같은 기수 출연자 현숙과 방송 후 연인으로 발전해 화제를 모았다. 장거리 연애 중인 근황을 꾸준히 전했지만, 교제 사실을 공개한지 6개월 만인 이달에 결별했다.

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영식은 1980년생으로 홀로 딸을 양육 중이며, 현숙은 1988년생으로 슬하에 세 자녀를 둔 싱글맘이다. 현숙은 "(영식은) 좋은 사람이었고 행복했다. 그래서 더 늦기 전에 아이들이 더 정들기 전에 각자의 자리로 돌아가기로 했다"라며 결별 심경을 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com