'불후의 아들' 장한별, 제대로 터졌다…단독콘 티켓 오픈 2분만 전석 매진

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장한별이 독보적인 티켓 파워를 입증했다.

소속사 (주)레온웍스에 따르면 10월 31일 오후 1시와 오후 6시 서울 광진구 세종대학교 대양홀에서 열리는 단독 콘서트 '더 스타 이즈 본' 티켓이 오픈 2분 만에 전석 매진됐다.

장한별은 지난 7월 팬미팅 티켓 오픈 1분 만에 전석 매진을 기록하며 막강한 팬덤 화력을 과시한 바 있다. 이번에는 데뷔 첫 단독 콘서트까지 초고속으로 매진시키며 확실한 흥행 보증수표로 자리매김했다.

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장한별은 이번 콘서트에서 라이브 밴드 세션과 함께 발라드, 트로트, 팝 등 다양한 장르의 무대와 단독 콘서트에서만 만날 수 있는 미공개 스페셜 무대를 선보인다.

소속사 측은 "팬미팅에 이어 첫 단독 콘서트까지 변함없는 사랑과 뜨거운 성원을 보내주신 팬덤 은하수 여러분께 진심으로 감사드린다. 보내주신 기대에 부응할 수 있도록 선곡부터 라이브 밴드, 무대 연출까지 완성도 높은 공연을 선보이기 위해 최선을 다해 준비하고 있다"고 전했다.

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장한별은 MBN '무명전설' 톱3 출신으로, 최근 KBS2 '불후의 명곡'에서 우승을 차지하며 탄탄한 가창력과 대중성을 모두 입증했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com