[SC현장] "숭고하게 만들었다"…'100일의 거짓말' 김유정→진선규가 보낸 뜨거운 연서(종합)

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 이무생, 김현주, 김유정, 박진영, 진선규가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

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[스포츠조선 조지영 기자] 뜨겁고 숭고하게 만든, 우리가 우리여만한 이야기가 안방 시청자를 찾는다.

29일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'(류보리 극본, 유인식·김윤진 연출) 언론시사회 및 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 밀정이 된 소매치기 이가경 역의 김유정, 정무총감의 양자 사토 히데오이자 조선총독부의 신임 엘리트 통역관 김태웅 역의 박진영, 항일단체 구국단의 저격수 유소란 역의 김현주, 구국단의 일원이자 미국 언론사 특파원 유필립 역의 이무생, 조선총독부 정무총감 사토 신이치 역의 진선규, 그리고 유인식 감독이 참석했다.

'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스를 그린 드라마다. 소년범 전력이 밝혀지면서 은퇴한 조진웅으로 인해 tvN 기대작이었던 '두 번째 시그널'(이하 '시그널2', 김은희 극본, 안태진 연출)이 편성에서 빠지면서 '100일의 거짓말'이 tvN 20주년 특별기획 드라마로 투입됐다. 올해 tvN이 사활을 건 '100일의 거짓말'은 말하는 이의 진실과 은밀한 비밀을 들여다볼 수 있는 통역관이라는 설정을 통해 그동안 보지 못했던 새로운 서스펜스와 재미를 선사할 예정이다.

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또한 '100일의 거짓말'은 '낭만닥터 김사부' 시리즈, '이상한 변호사 우영우' 등을 히트시키며 따뜻하고 탁월한 연출력으로 대중의 지지를 받는 유인식 감독이 메가폰을 잡고, '브람스를 좋아하세요?' 등을 통해 섬세한 필력으로 진한 울림과 여운을 선사한 류보리 작가가 집필을 맡아 드라마 팬들의 이목을 끌었다. 여기에 주연을 맡은 김유정과 박진영, 그리고 김현주, 이무생, 진선규 등 믿고 보는 배우들이 합류해 연기 앙상블을 선보일 것으로 기대를 모았다.

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 박진영과 김유정이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

이날 김유정은 티빙 오리지널 시리즈 '친애하는 X' 이후 1년 만에 안방으로 컴백한 소회에 "이 작품으로 컴백한 이유는 작가와 감독이었다. 대본을 읽었을 때 이 작품에 참여하는 것만으로도 배우 길 안에서 영광일 거 같았다. 가장 끌림을 느꼈던 지점은 내가 맡은 캐릭터였다. 20대 초반 캐릭터인데, 그 당시 살아가는 여리고 아직 무엇을 꿈꾸는지 찾지 못했던 젊은 친구의 성장이 궁금했고 경험하고 싶었다"고 밝혔다.

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대본 리딩 전 희생된 독립군에 대해 묵념한 것에 대해서도 "당연히 작품을 임하는 마음 가짐이 무거웠다. 대본 리딩 현장에서 묵념하는 시간을 갖고 기리는 시간을 가지니까 현장에서 집중할 수 있었다. 끝까지 감사한 마음을 잊지 않게 됐다"고 답했다.

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박진영은 "정체성 혼란을 가진 인물인데 그런 부분을 과하게 표현되면 부담스러울 수 있을 것 같아 최대한 감정을 숨긴채 연기하려고 했다. 10년간 트라우마가 생길 정도로 아버지에게 교육 받은 인물이다. 자세부터 남다른 모습으로 보여주려고 했다"고 설명했다.

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첩보 로맨스에 대해 박진영은 "100점 만점에 1000점이다. 유인식 감독이 우리 두 사람을 보면서 누구보다 뿌듯해하고 설레여했다. 그것만 봐도 1000점인 것 같다"며 너스레를 떨었다. 김유정 역시 "현장에서 박진영이 너무 즐겁게, 편하게 대해줬다. 이야기에 나오는 모든 역할이 각자 사연을 가졌다. 두 인물이 만나서 서로를 성장시키는 로맨스다. 혼자 만들어가기엔 어려운 서사인데 박진영과 함께해서 잘 만들 수 있었다. 뿐만 아니라 김현주, 이무생 선배들과도 호흡할 때 눈만 봐도 통했다. 우리의 진심이 통했던 게 아닐까 싶다. 배우, 스태프가 현장에서 함께 웃고 울었다. 시정자도 우리의 진심을 알아주지 않을까 싶다"고 자부했다.

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 김현주가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 이무생이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

김현주는 "유소란이란 인물에 집중했다. 묵념을 하면서 가볍게만 임하면 안 될 작품이라는 것을 인식했다. 진정성을 가지더라도 너무 무겁게만 가져가고 싶지 않았다. 재미있는 요소들도 많아서 그런 지점을 잘 봐줬으면 좋겠다"고 당부했다.

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이무생과 절절한 서사에 대해서도 "우리 커플도 지지 않다. 우리는 어른의 성숙한 커플?? 유소란 상황인 캐릭터가 겉으로 표현할 수 없다. 대의를 우해 유필립의 마음이 애달프다. 애틋한 사랑이다"고 전했다.

이무생은 "대의가 있기 때문에 표현하기 상당히 힘들다. 사람을 마음에 두고 있는데 표현하지 못하는 게 가장 어색하지 않나? 그 어색함이 현장에서 느껴졌다. 고민도 많았다. 선을 넘지 못하는 부분이 있는데 그럼에도 불구하고 소란이 위험에 빠지면 어떻게든 구하고자 하는 마음이 있다"고 진심을 전했다.

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 진선규가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

진선규는 "이 작품의 목표는 딱 하나였다. '범죄도시' 위성락을 조금 지워보고 싶다는 마음이었다. 그런 마음으로 찍었기 때문에 더 열심히 준비하고 촬영했다"며 웃었다. 이에 유인식 감독은 "드라마를 보면 깜짝 놀랄 것이다"고 자신했다.

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수준급 일본어 대사를 소화한 것 또한 "일본인으로 나오기 때문에 올해 1월부터 두 달간 일본으로 가서 공부하기도 했다. 그렇게 하지 않으면 발끝도 못 따라갈 것 같아 최대한 연습을 많이 했다. 일본어 선생님과 수업을 하면서 진짜 일본인의 흐름, 말의 느낌을 배우려고 했다. 두 달 어학연수를 다녀온 뒤 일본어가 늘었지만 촬영을 하면서도 공부를 놓지 않으며 배우려고 했다"고 노력을 전했다.

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 유인식 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

유인식 감독은 "일제강점기의 경성을 배경으로 한 첩보 로맨스 드라마다. 긴장감 넘치는 첩보와 가슴 절절한 로맨스, 독립군의 가슴 뜨거운 이야기가 담겼다. 우리 모두 성심껏 만들었다. 우리가 우리이게 한 드라마다. 뜨겁고 숭고한 정신을 담은 이야기도 하지만 그 안에 흥미롭고 재미있는 이야기가 가득하다. 커플과 빌런의 매력이 어떻게 진화하고 배우들의 잠재력이 어떻게 폭발하는지 지켜봐 주면 좋을 것 같다"고 작품을 소개했다.

역사 고증에 대해서도 "류보리 작가와 이 이갸리를 처음 의기투합할 때 느꼈다. 이 이야기는 모든 인물이 시대에 변모하는 인물이라는 것이다. '무엇이 이들이 이 선택을 하게 됐나' 탐구하게 됐다. 이런 이야기를 차분하게 담기 위해서는 10부작이나 12부작으로는 부족하다고 생각했다. 우리 드라마가 16부작인데 그것도 부족하다"며 "여러 고증 문제도 부담이 많이 된다. 남아 있는 장소, 건물이 없기 때문에 미술적으로도 부담이 됐다. 가능한 기억과 크게 어긋나지 않게 만들려고 많은 노력을 기울였다. 나름 보람이 있었다고 생각한다"고 자부심을 밝혔다.

tvN 20주년 특별기획 드라마로 긴급 편성되면서 쉽지 않았던 작업들에 대해서도 털어놨다. 유인식 감독은 "타 드라마로 인한 우리 드라마의 스케줄 변동은 없었다. 원래 추석을 기점으로 촬영을 종료하자는 게 목표였다. 올해 방영도 계획도어 있었다. 물론 녹록한 현장은 아니었다. 어느정도 결정된 일정이었고 바쁘게 후반 작업을 하고 있다"고 전했다.

'100일의 거짓말'은 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규 등이 출연하고 '브람스를 좋아하세요?' '트롤리'의 류보리 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독이 연출을 맡았다. 오는 10월 10일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com