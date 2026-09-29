"20살까지 아빠랑 목욕"...‘타짜4' 미요시 아야카, 변요한과 베드신→과거 발언 재조명

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[스포츠조선 정안지 기자]영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 출연하는 일본 배우 미요시 아야카의 과거 발언이 온라인에서 다시 주목받고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 "20살까지 아빠랑 목욕했다는 타짜4 여배우"라는 제목의 게시물이 올라왔다.

해당 게시물에는 미요시 아야카가 과거 일본 예능 프로그램에 출연해 아버지와의 남다른 친밀감을 언급했던 내용이 담겼다.

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당시 방송에서 한 출연진은 미요시 아야카와 아버지의 각별한 사이를 언급하며 "팔짱도 끼고 걸어 다닌다고 하더라"면서 "'아빠랑 20살 때까지 목욕 같이할 수 있다'라고 하는 애들이 있다. 그런 건 어떠냐"라고 물었다.

그러자 미요시 아야카는 "같이 했었다"라며 자신 역시 아버지와 20살 때까지 목욕을 함께했다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 "지금은 아빠가 부끄럽다고 싫어하셔서 안 한다"라면서 "같이 욕실 들어가서 아빠 머리도 감겨주기도 한다"라고 덧붙였다.

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해당 발언은 최근 미요시 아야카가 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 출연한다는 소식과 함께 온라인에서 다시 회자되고 있다.

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한편, 지난 23일 개봉한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한), 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 미요시 아야카는 극 중 야쿠자 조직을 배후에 둔 일본 기업의 본부장으로 글로벌 도박판을 설계하는 가네코 역을 맡았다. 특히 미요시 아야카는 극중 변요한과 베드신을 찍으며 상반신 노출을 감행하며 강렬한 인상을 남겼다.

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anjee85@sportschosun.com