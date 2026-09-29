김보성, 금연 1년 만 확 달라진 안색 "20년은 젊어져"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김보성이 금연에 성공 후 확달라진 비주얼을 자랑했다.

28일 유튜브 채널 '허석 김보석'에는 '"형님! 불꽃놀이 보러 갑시다!" 오랜 의리로 뭉친 형님과 함께한 특별한 전야제'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 배우 오재현이 출연해 김보성과의 오랜 인연을 소개하는 모습이 담겼다.

두 사람은 과거 인기 드라마 '사랑이 꽃피는 나무'에서 각각 '뚱뚱이'와 '홀쭉이' 캐릭터로 출연하며 시청자들에게 사랑받았다. 드라마를 통해 처음 만난 인연이 30년이 넘는 세월 동안 이어져 온 것.

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이날 김보성은 오재현의 손을 꼭 잡은 채 등장해 "35년 된 형님"이라며 각별한 인연을 소개했다. 제작진이 "어떤 인연이냐"고 묻자 김보성은 "우리 형님하고는 예전에 '사랑이 꽃피는 나무2'에서 만났다"면서 "KBS 드라마인데, 청년들의 사랑과 열정 그리고 의리를 다룬 드라마다. 시즌2에서 형님과 만났다"라고 설명했다.

오재현은 당시 연극영화과 학생 역인 '뚱뚱이' 역할을 맡아 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 김보성 역시 작품에서 '홀쭉이'로 출연하며 두 사람은 극 중에서도 남다른 케미를 보여줬다. 작품이 종영한 뒤에도 인연을 이어온 두 사람은 어느덧 35년 지기가 됐다.

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오재현은 김보성의 실제 성격에 대해서도 언급했다. 그는 "복싱하고 터프한 이미지인데, 실제로는 정말 말도 안 하고 조용하고 일 끝나면 바로 가는 착한 사람"이라고 칭찬했다.

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김보성은 "그렇게 봐주셔서 감사하다"며 쑥스러운 듯 답했고, 이어 특유의 '의리' 유행어를 선보여 웃음을 자아냈다. 방송을 통해 보여지는 강렬한 이미지와 달리 실제로는 조용하고 착한 사람이라는 오재현의 증언이 눈길을 끌었다.

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오재현은 김보성의 달라진 외모도 언급했다. 그는 "담배를 끊었다. 얼굴이 한 20년은 젊어졌다"라고 칭찬했다.

이에 김보성은 "작년에 끊었다"라고 수줍게 이야기했다. 실제로 김보성은 금연 이후 피부톤은 물론 한층 달라진 인상을 보여 눈길을 끌었다.