닛몰캐쉬 '데이트 폭력' 인정에 날벼락...'3억 투입' 웹드 무기한 연기

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[스포츠조선 이지현 기자] 데이트 폭력에 휩싸인 크리에이터 닛몰캐쉬(본명 차청일)가 활동을 중단한 가운데, 주연으로 촬영을 마친 경기도의회 웹드라마까지 공개가 무기한 연기됐다.

29일 유호준 경기도의원은 MHN스포츠에 "웹드라마 공개와 관련해 예정된 모든 일정이 연기된 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

닛몰캐쉬는 경기도의회가 제작한 웹드라마 '의원님은 라이브 중'에서 주인공 정의열 역을 맡아 이미 촬영을 마친 상태였다. 무명 트로트 가수 출신 도의원이 라이브 방송을 통해 도민들과 소통하는 과정을 그린 코미디 모큐멘터리다.

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당초 경기도의회는 오는 10월 7일 시사회를 열고 9일부터 웹드라마를 순차적으로 공개할 예정이었다. 그러나 공개를 불과 10일가량 앞두고 주연인 닛몰캐쉬의 데이트 폭력 의혹이 불거지면서 일정에 제동이 걸렸다.

현재 10월 7일 예정됐던 시사회는 연기됐으며, 9일부터 시작될 예정이었던 웹드라마 공개 일정 역시 무기한 미뤄졌다.

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유호준 의원은 "데이트 폭력 피해자가 웹드라마를 통해 그의 얼굴을 계속 보게 되는 건 적절하지 않고, 공공의 목적을 가진 의회가 데이트 폭력 가해자가 출연하는 콘텐츠를 제작하고 송출한다는 것 역시 적절치 않다"며 "의회의 취지에 맞게 결정해야 할 것"이라는 의견을 밝혔다.

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지난 6월 경기도의회는 디지털 콘텐츠와 숏폼 문화에 익숙한 젊은 세대와의 접점을 넓히겠다는 취지로 닛몰캐쉬를 주연으로 전격 캐스팅했다.

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특히 조달청 나라장터 입찰공고에 따르면 '2026년 경기도의회 웹드라마 제작·홍보 용역'의 사업금액은 총 2억 8,000만 원(부가가치세 포함)으로 책정됐다. 해당 용역은 경기도 의회사무처가 발주했으며, 최종 낙찰금액은 2억 5,000만 원이다.

적지 않은 예산이 투입된 작품이지만 공개를 불과 열흘가량 앞두고 주연 배우를 둘러싼 대형 악재가 터지면서 결국 시사회와 공개 일정이 모두 무기한 연기됐다.

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앞서 닛몰캐쉬의 전 여자친구라고 밝힌 A씨는 지난 28일 온라인을 통해 교제 기간 폭언과 폭행, 기물 파손 등의 데이트 폭력을 당했다고 주장했다.

A씨는 지난 5월 29일 있었던 일이라며 한 남성이 욕설과 폭언을 하는 내용이 담긴 녹취도 공개하면서 해당 목소리의 주인공이 닛몰캐쉬라고 주장했다.

또한 A씨는 닛몰캐쉬가 술에 취한 상태에서 택시기사에게 욕설을 하고 특정 지역이나 직장인을 비하했으며, 장애 아동과 자신의 팬들을 두고도 부적절한 발언을 했다고 주장했다. 이는 A씨 측의 주장으로, 개별 폭로 내용 전체에 대한 사실관계가 확인된 것은 아니다.

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논란이 확산되자 닛몰캐쉬의 소속사 NOB엔터테인먼트는 29일 공식 입장을 내고 "당사자에게 사실 관계를 확인하는 과정에서 당사자의 부적절한 언행이 있었음을 확인했다"고 밝혔다.

소속사는 "해당 사안을 엄중하게 인식하고 있으며 당사자와 협의해 모든 활동을 중단하기로 했다"며 "예정됐던 광고 및 콘텐츠 등 관련 일정에 대한 후속 조치가 진행될 예정이다. 피해를 입으신 분께 사과드린다"고 전했다.

이후 닛몰캐쉬의 SNS 계정은 삭제됐으며 유튜브에 공개돼 있던 영상도 비공개로 전환됐다.

한편 닛몰캐쉬는 댄서 출신 크리에이터로 방탄소년단의 무대에 오른 경력이 있다. 이후 중국 감성의 틱톡 영상을 패러디한 콘텐츠로 인기를 얻으며 이름을 알렸다.

특히 일본 만화 속 집사를 연상시키는 부캐릭터 '류헤이'로 활동하며 김경욱의 부캐 '다나카'와 협업한 '잘자요 아가씨'를 발표해 음악방송 무대에도 올랐다. 해당 곡은 틱톡이 발표한 '2024 한국 톱송' 2위에 오르는 등 큰 인기를 얻었다.

olzllovely@sportschosun.com