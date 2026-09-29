지스타 2026, 글로벌 대작부터 e스포츠까지…'게임 축제' 외연 넓힌다

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지스타가 올해는 '글로벌 게임쇼' 색깔을 한층 강화한다.

코에이 테크모와 세가, 넷이즈게임즈, CD 프로젝트 레드 등 글로벌 게임사들의 주요 신작을 한자리에서 만나볼 수 있는 특별 전시가 마련되고, 인디게임 전시 규모도 250부스로 확대된다. 여기에 아시아권 e스포츠 대회와 BTB 비즈니스 기능 강화, 온라인 프로모션까지 더해지며 게임 전시회의 외연을 넓힌다.

지스타조직위원회는 29일 국제 게임전시회 '지스타 2026'의 벡스코 제1~2전시장 도면과 주요 출품작 시연 라인업, 공식 e스포츠 대회, G-CON 추가 연사진, 온라인 프로그램 등을 공개했다.

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올해 지스타의 가장 큰 변화 중 하나는 제2전시장 1층에 처음 마련되는 '지스타 글로벌 게임 쇼케이스'다. 글로벌 게임사들의 주요 작품을 별도의 공간에서 집중적으로 선보이는 형태다.

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코에이 테크모 게임스는 '와룡 2: 윙스 오브 엠버', '카리아의 아틀리에 ~밤의 왕국과 추억의 이정표~', '인왕 3'를 출품한다. 세가는 '토탈워: 워해머 40,000'을 국내 최초로 공개하며 '크레이지 택시: 월드 투어'와 'Football Manager 27'도 시연한다. 넷이즈게임즈는 제1전시장에 '렘넌트의 바다'를 출품하는 데 이어 제2전시장에도 별도 브랜드 구역을 마련한다. '원스 휴먼'과 '연운'의 시연을 진행하며 글로벌 이용자를 겨냥한 작품 라인업을 선보인다.

CD 프로젝트 레드는 '더 위쳐 3: 와일드 헌트'와 '사이버펑크 2077'을 앞세운 체험 공간을 구성한다. 특히 '더 위쳐 3: 와일드 헌트 - 송즈 오브 더 패스트'의 한국어 음성 버전 플레이 영상 스페셜 쇼케이스도 진행할 예정이다.

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국내 게임사들의 대형 부스 경쟁도 이어진다. 제1전시장에는 메인 스폰서 크랙을 비롯해 크래프톤, 호요버스, 구글플레이, 웹젠, 팀42 등이 100부스 이상의 대형 공간을 마련한다.

인디게임의 존재감도 커진다. 조직위가 직접 기획하는 '지스타 인디 쇼케이스 2.0: GALAXY'는 250부스 규모로 확대되며 국내외 인디게임 개발사 106개사가 참가한다.

지스타 선정작을 선보이는 'Selected Indie 시연존'을 비롯해 글로벌 퍼블리셔 디볼버 디지털과 함께하는 퍼블리셔 시연존, 해외 기관 협력 공간, 유니티 인디 시연존 등이 운영된다. 특히 올해는 AI를 활용한 게임 개발을 주제로 'Unity AI Game Jam'도 처음 열린다.

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BTB 역시 전시 중심에서 비즈니스 네트워크 중심으로 무게중심을 옮긴다. 네트워크 라운지를 확대하고 맞춤형 라운지 부스를 도입해 참가사 간 미팅을 강화한다. 아마존 애즈와 트위치가 네트워크 라운지에 참여하고, 마이크로소프트와 함께 '네트워크 파티'를 운영한다.

국내외 VC와 CVC, 글로벌 퍼블리셔가 참여하는 'G-STAR INVESTMENT CONNECT'도 신설한다. 인디 및 중소 개발사의 투자 유치와 글로벌 진출을 지원하는 별도 비즈니스 무대를 마련한다는 구상이다.

G-CON 2026에서는 '내러티브'를 중심으로 게임과 애니메이션을 아우르는 창작자들의 이야기가 펼쳐진다. '마크로스' 시리즈의 카와모리 쇼지 감독과 넥슨게임즈 김용하 IO본부장의 대담을 비롯해 '리틀 나이트메어', '퍼시픽 드라이브', '하데스' 개발진이 참여한다. 펄어비스 '붉은사막' 개발진인 안근태 아트레벨 실장과 윤진호 게임엔진 그래픽스 실장도 연사로 나선다.

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e스포츠 무대도 커진다. 11월 20일부터 22일까지 벡스코 오디토리움에서 블리자드 엔터테인먼트의 '오버워치 챔피언스 시리즈 아시아 스테이지 3 그랜드 파이널 2026'이 열린다. 한국·일본·퍼시픽 지역에서 올라온 8개 팀이 아시아 최강 자리를 놓고 경쟁한다.

지스타 기간에는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 '2026 게임문화축제'도 함께 열린다. 'PLAY K: 한국을 플레이하다'를 주제로 게임 IP와 K-컬처를 결합한 전시와 체험 프로그램을 선보인다.

온라인으로 지스타를 즐길 수 있는 프로그램도 확대된다. 스팀과 함께 특별 프로모션 페이지를 운영하고, 개막 전날인 11월 18일에는 주요 신작과 출품작을 소개하는 온라인 쇼케이스 '지스타 프리미어'를 진행한다.

올해 지스타는 11월 19일부터 23일까지 부산 벡스코에서 열린다. 일반 참관객 입장권은 29일 오후 3시부터 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 판매된다. 올해도 100% 사전 예매제로 운영된다.

이번 지스타의 변화는 단순히 참가사와 부스 숫자를 늘리는 데 그치지 않는다. 국내 대형 게임사 중심이었던 기존 전시 구도에 글로벌 게임사의 신작과 인디게임, e스포츠, 투자·비즈니스 기능까지 더하면서 게임을 둘러싼 산업 생태계 전체를 전시장 안으로 끌어들이는 모양새다. 올해 지스타가 '국내 최대 게임 전시회'를 넘어 어떤 형태의 글로벌 게임쇼로 자리 잡을지가 관심사다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com