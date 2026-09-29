'3대 메가프로젝트 시대', e스포츠 교육은 어떻게 달라져야 하나

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AI와 데이터, 콘텐츠 산업의 융합이 빨라지면서 e스포츠 교육도 기존의 선수·지도자 양성 중심에서 벗어나 새로운 인재 양성 체계를 고민해야 한다는 목소리가 나온다.

한국e스포츠산업학회가 '3대 메가프로젝트 시대'를 화두로 e스포츠 교육의 미래와 인재양성 전략을 논의하는 자리를 마련한다. 한국e스포츠산업학회는 오는 10월 2일 오후 1시 경기도 오산시 오산대 지성관 5101호에서 '2026 한국e스포츠산업학회 추계학술대회'를 개최한다고 밝혔다.

'3대 메가프로젝트 시대, e스포츠 교육의 미래와 인재양성 전략'을 주제로 열리는 이번 학술대회에서는 AI·데이터·콘텐츠·경영·마케팅·e스포츠과학 등을 아우르는 미래형 e스포츠 교육체계 구축 방안이 논의된다.

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특히 AI와 디지털 전환에 따라 e스포츠 산업에서 요구되는 인재의 역량이 어떻게 달라지는지를 짚고, 대학 교육과 e스포츠 교육을 결합한 새로운 교육모델의 가능성을 살펴볼 예정이다.

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행사는 오산대학교 총장배 전국e스포츠대회 개막식과 함께 시작한다. 황홍규 오산대 총장과 송석록 한국e스포츠산업학회 회장의 개회사에 이어 송석록 회장(경동대 교수)가 '3대 메가프로젝트, e스포츠 대학 교육과 미래 인재양성'을 주제로 기조연설을 한다.

산학협력 프로그램에는 김병준 터플리 대표, 김지호 멘탈메이트 대표, 차보경 프레보 대표, 하희석 고양이손 대표, 문정훈 세원 대표 등이 참여해 산업 현장과 대학 교육의 연계 방안을 논의한다.

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학술발표에서는 AI 기술과 대학 e스포츠 교육, 학술지의 국제화 등이 주요 의제로 다뤄진다. 이상광 한국전자통신연구원은 'AI 기반 e스포츠 서비스 자동화 기술 및 적용 사례'를, 김용빈 오산대학교 교수는 '대학 e스포츠 교육, 무엇을 남길 것인가?'를 발표한다. 서동휘 대구가톨릭대학교 교수는 한국e스포츠산업학회 영문학술지 발행과 SCOPUS 등재를 주제로 발표한다.

연구 발표에서는 e스포츠 진로교육부터 프로리그 관람객의 경험, 선수 지망생의 팀 커뮤니케이션, 장애인 e스포츠, 생성형 AI 코칭, 리플레이 기반 맞춤형 코칭, 선수 경기력과 최적 수행 요인까지 다양한 주제가 다뤄진다.

이 가운데 생성형 AI와 맞춤형 코칭을 다룬 연구가 포함된 점도 눈길을 끈다. '생성형 AI 활용 코칭에 따른 이스포츠 준프로팀의 피드백 및 경기 수행 지표 변화'와 '리플레이 기반 맞춤형 코칭과 경기 수행 변화' 등의 연구를 통해 AI 기술이 실제 e스포츠 경기력 향상에 어떻게 활용될 수 있는지를 살펴본다.

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이어 김정태 동양대 교수가 좌장을 맡아 종합토론이 진행된다. 정연철 호남대 교수, 전영돈 한성대 교수, 김세윤 단국대 교수, 최홍준 공주대 교수가 참여해 e스포츠 산업과 교육의 향후 발전 방향을 논의한다.

학술대회 이후에는 우수 논문상과 우수학자상, 미래학자상을 시상하는 e스포츠 학술상 시상식도 열린다. 폐회식에서는 조현래 전 한국콘텐츠진흥원 원장이 총평을 맡는다.

이번 학술대회가 주목되는 이유는 e스포츠가 단순히 선수와 대회를 중심으로 성장하는 산업을 넘어 AI와 데이터, 콘텐츠, 과학기술 등이 결합하는 융합산업으로 변화하고 있기 때문이다. 산업의 변화에 맞춰 대학 교육 역시 기존의 교육과정을 재편하고, 산업 현장에서 필요한 전문인력을 어떻게 길러낼 것인지가 새로운 과제로 떠오르고 있다.

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한국e스포츠산업학회는 이번 학술대회를 통해 산업 변화와 교육 혁신, 미래 인재 양성으로 이어지는 e스포츠 교육의 발전 방향을 논의한다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com