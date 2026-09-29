[인터뷰③] '스캔들' 손예진 "나와 ♥현빈은 어쩔 수 없지만, 아이 얼굴 노출은 조심스러워"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 손예진이 일과 육아를 병행하면서 느낀 점들을 털어놨다.

손예진은 29일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저와 남편은 어쩔 수 없지만, 아이의 얼굴이 외부로 노출되는 건 조심스럽다"라고 했다.

18일 공개된 넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인과 조선 최고의 연애꾼 조원이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 희연의 이야기를 담은 이야기로, '은교', '썸바디' 등을 연출한 정지우 감독이 메가폰을 잡았다. 손예진은 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안한 조씨부인을 연기했다.

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앞서 손예진은 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연해 아들을 향한 애정을 드러낸 바 있다. 당시 "아이가 나중에 배우를 하겠다고 어떻게 할 건가"라는 물음에 "이렇게 생기면 배우 안 하기도 힘들 것"이라고 자랑해 눈길을 끌었다. 이후 바로 후회했다는 그는 "예능에 나가서 이야기를 했던 게 활자화가 되니까 체감상 다르게 느껴졌다"고 밝혔다.

한 아이의 엄마이자, 배우로서 일과 육아를 병행하면서 느낀 점들도 이야기했다. 손예진은 "대한민국의 엄마들이 육아와 일을 병행하는 게 존경스럽다. 육아를 할 때는 뇌를 풀가동을 해야 한다. 기저귀가 몇 개 남았는지, 냉장고에 음식이 뭐가 남아 있는지 아이를 케어할 땐 생각해야 하는 게 너무 많다"며 "다행히 아들이 4살이 되고부터는 말도 잘 통해서 조금은 편해졌다. 2~3살이 딱 고비였다(웃음). 아들이 땡깡도 많이 안 피워서 감사하게 생각한다. 육아할 땐 힘들지만, 아이가 주는 행복은 그 어떤 것과도 비교가 불가하다. 가족들과 소중한 시간을 보낼 수 있어서 감사하다"고 말했다.

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실제로 아이가 커서 엄마와 아빠처럼 배우를 하게 된다면 응원을 보내주고 싶다고도 밝혔다. 손예진 "저는 좋다. 물론 연기가 쉽지 않지만, 세상에 어려움이 없는 일이 어디 있겠나. 다른 배우들의 자녀들도 보면 이쪽 일을 하고 싶어 하는 경우가 많더라. 어렸을 때부터 봐온 게 있고, 호기심으로 연결되면서 재능을 떠나 하고 싶어지는 경우가 많은 것 같다. 저는 아이가 연기에 재능이 있으면 시킬 것 같다. 재능이 없다고 하더라도, 아이가 굳건하게 하겠다고 하면 엄마의 입장에서 쉽게 막을 순 없을 것 같다. 나중에 진짜 잘하게 될 수도 있지 않나. 일단 시도를 해 보고 자기의 길이 아니라고 하면 다시 돌아오면 된다고 생각한다. 지금까지 봤을 땐 표현력은 많은 것 같은데, 어린이집에서 크리스마스 공연을 하면 무대 위에서 혼자 얼어있다. 무대 울렁증이 심한 것 같다"고 말하며 흐뭇한 미소를 지었다.

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워낙 톱스타 부부의 자녀인 만큼, 아들을 향한 대중의 뜨거운 관심에 대해선 "저랑 남편은 어쩔 수 없지만, 아이의 얼굴이 노출되는 건 민감해진다. 나중에 저희 없이 아이가 혼자 돌아다닐 수도 있는 건데, 그 부분에 있어서는 조심스럽다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com