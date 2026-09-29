니나, 新 한류여신…中 도우인 엔터 화제 랭킹 톱10

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 니나가 컴백과 동시에 중국어권 라이징 스타의 위엄을 보여줬다.

니나가 8월 30일 발매한 미니 2집 '와이 낫 미?' 수록곡 '해줘'가 중국어권 주요 플랫폼인 도우인 내 엔터테인먼트 화제 랭킹 톱10에 안착했다.

'해줘' 관련 콘텐츠 역시 해당 플랫폼에서 동시간대 시청자수 749만명을 돌파했고, 다수의 중국어권 연예인들이 '해줘' 한국어 버전 커버 영상을 잇달아 게재하며 현지에서의 높은 관심을 실감하게 했다.

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'해줘'는 너무 늦게 알아본 사랑에 대한 이야기를 담은 감성 발라드 곡이다. 끝을 알고 있지만 괜찮다고 말해주길 바라는 여린 마음을 노래했다. 니나 특유의 섬세하고 호소력 짙은 음색과 이현승 프로듀서의 서정적인 멜로디가 시너지를 내면서 한국 드라마의 한 장면이나 OST를 떠올리게 한다며 인기를 끌고 있는 것.

니나는 27일 유튜브 웹 콘텐츠 '잇츠 라이브'에서 '해줘'를 밴드 라이브로 선보였다. 풍부한 밴드 사운드와 담백한 니나의 보컬이 어우러져 애절한 분위기를 자아냈다. 여기에 니나의 섬세한 표정 연기와 제스처가 더해지며 쓸쓸한 감정선을 극대화, 곡의 몰입도를 끌어올렸다.

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'와이 낫 미?'는 사랑을 통해 자기 자신을 발견해 가는 성장 이야기를 담은 앨범이다. 타이틀곡 '와이'를 포함해 '섀도우 복싱' '큐티' '마마파파' '텔 미 웨얼 아 위' '해줘' 등 총 6곡이 수록됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com