"시각장애인이라고 썩은 과일만 줘"..오재현, 활동중단 속 우울증 고백(허석김보성)

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[스포츠조선 김소희 기자] '사랑이 꽃피는 나무'에서 '뚱뚱이' 역할로 얼굴을 알렸던 배우 오재현이 시각장애를 얻게 된 근황을 전했다.

28일 유튜브 채널 '허석 김보석'에는 '"형님! 불꽃놀이 보러 갑시다!" 오랜 의리로 뭉친 형님과 함께한 특별한 전야제'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 김보성이 1990년대 인기 배우 오재현과 함께 여의도로 불꽃놀이를 보러 향하는 모습이 담겼다.

이날 김보성은 오재현의 손을 꼭 잡은 채 등장해 "35년 된 형님"이라며 오랜 인연을 소개했다. 제작진이 "어떤 인연이냐"고 묻자 김보성은 "우리 형님하고는 예전에 '사랑이 꽃피는 나무2'에서 만났다"면서 "KBS 드라마인데, 청년들의 사랑과 열정 그리고 의리를 다룬 드라마다. 시즌2에서 형님과 만났다"라고 설명했다.

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오재현은 당시 연극영화과 학생 역인 '뚱뚱이' 역할을 맡아 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 오랜 시간이 흘렀지만 두 사람의 인연은 지금까지 이어지고 있었다.

오재현은 현재 시각장애를 앓고 있는 안타까운 근황을 전했다. 김보성 역시 시각장애를 앓고 있는 상황. 그는 "저는 왼쪽 눈이 안 보인다. 저는 6급이고 형님은 1급이다"라며 자신의 상태를 설명했다.

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이어 오재현을 배려하는 마음을 드러냈다. 김보성은 "그래서 제가 형님의 마음을 헤아려서 제가 불꽃놀이 볼 때 오른쪽 눈이 잘 보이니까 오른쪽 눈을 감고 왼쪽 눈으로 보려 한다. 같은 마음으로 불꽃놀이를 구경할 것"이라고 말했다.

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시각장애를 겪고 있는 오재현의 마음을 조금이나마 이해하기 위해 자신 역시 잘 보이는 한쪽 눈을 감고 불꽃놀이를 함께 바라보겠다는 것. 오랜 시간 이어온 두 사람의 인연만큼이나 각별한 배려가 뭉클함을 안겼다.

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오재현 역시 김보성에게 고마운 마음을 전했다. 그는 "정말 잘 챙겨준다"라고 말하며 자신을 세심하게 살펴주는 김보성에게 감사를 표했다.

오재현은 자신의 시각장애 원인으로 녹내장을 꼽았다. 그는 "저는 검진을 늦게 갔다. 자가 증상이 없었다. 늦게 가니 말기라고 했다"며 뒤늦게 병원을 찾게 된 상황을 설명했다. 그러면서 건강검진의 중요성을 강조했다.

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이후에도 김보성은 오재현의 손을 꼭 잡고 그의 곁을 지켰다. 이동하는 동안에도 오재현이 불편하지 않도록 살뜰하게 챙겼고, 앞서 약속했던 대로 한쪽 눈을 감은 채 불꽃놀이를 감상했다.

오재현은 김보성과 함께한 시간에 대해 "우울증 날아갔다"라고 말하며 고마움을 표현했다. 오랜 친구와 함께 불꽃놀이를 바라보는 짧은 시간이지만, 그에게는 외로움과 힘겨움을 잠시 잊을 수 있는 특별한 시간이었던 셈이다.

그러나 오재현은 시각장애 이후 자신이 겪고 있는 현실적인 어려움도 털어놨다. 그는 "항상 혼자 사니 외롭다. 집에 가도 아무도 없고 밖에 나가도 얘기할 사람이 없다. 서글픈 건 야채 같은 거 사러 가서 '제가 시각장애인이라 안 보이는데 좋은 것 좀 주세요'라고 하는데, 집에 가면 다 썩어 있다"라며 시각장애인으로 생활하며 겪는 고충을 토로했다.

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시각장애로 인해 일상적인 장보기조차 쉽지 않은 상황. 누군가를 믿고 물건을 구매해야 하지만, 집에 돌아와 확인하기 전까지는 상태를 알기 어려운 현실에 대한 답답함도 고스란히 전했다.

이를 들은 김보성은 "또 열받네"라고 말하며 오재현의 이야기에 공감했다. 오랜 시간 알고 지낸 형의 어려움을 누구보다 안타까워하며 대신 분노하는 모습도 보였다.

마지막으로 오재현은 자신을 변함없이 챙겨준 김보성에게 다시 한번 고마운 마음을 전했다.

그는 "허석 김보성 정말 의리 있다. 말 한마디를 해도 정말 따뜻하게 해줬다"며 "힘들고 아플 때 옆에서 응원해주고 기도해줬다. 정말 감동이고 고마웠다"라고 진심을 전했다.

35년 전 드라마를 통해 인연을 맺은 두 사람은 오랜 시간이 흐른 지금도 서로의 곁을 지키고 있었다. 특히 시각장애라는 공통의 아픔을 안고 있는 김보성이 오재현의 손을 잡고 함께 불꽃놀이를 바라보는 모습은 두 사람의 깊은 의리를 다시 한번 느끼게 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com