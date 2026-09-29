'25살 차' 고소영, 로제 선물에 완전 반했네…커플 운동화+친필 카드 인증까지

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영이 그룹 블랙핑크 로제에게 받은 선물을 인증하며 각별한 친분을 드러냈다.

고소영은 29일 자신의 SNS 스토리에 로제의 계정을 태그하며 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 로제가 앰버서더로 활동 중인 글로벌 스포츠 브랜드 푸마의 커플 운동화와 패션 아이템 등을 고소영에게 보낸 선물이 담겼다. 고소영은 직접 운동화를 착용한 사진을 공개하며 로제의 계정과 함께 하트 이모티콘을 남겼다.

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특히 함께 공개된 카드에는 로제의 사인과 함께 자신을 향해 보내준 사랑과 응원에 감사를 전하며 새로운 컬러의 제품을 즐기길 바란다는 내용의 메시지가 담겼다.

고소영 역시 선물 사진에 "Thank you"라는 메시지와 보라색 하트를 덧붙이며 로제에게 고마운 마음을 전했다.

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두 사람의 우정은 이미 여러 차례 공개된 바 있다. 1972년생인 고소영과 1997년생인 로제는 25살의 나이 차이가 있지만 꾸준히 친분을 이어오고 있다.

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두 사람은 지난 2022년 미국 로스앤젤레스에서 열린 LACMA 아트+필름 갈라에 함께 참석해 찍은 사진을 공개하며 화제를 모았다. 조선일보 이후 고소영은 2022년 블랙핑크의 서울 콘서트를 관람했고, 2023년에는 로제에게 이탈리아 명품 그릇을 선물했다. 당시 로제는 고소영에게 "너무 예쁜 선물 감사합니다. 선배님"이라며 고마움을 전하기도 했다.

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같은 해 블랙핑크 콘서트에서는 두 사람이 함께 스티커 사진을 찍은 모습까지 공개돼 남다른 우정을 보여줬다.

인연은 최근까지 이어졌다. 고소영은 지난해 블랙핑크 콘서트를 직접 찾아 응원봉을 들고 공연을 관람했으며, 로제에게 받은 친필 사인 앨범도 공개했다. 해당 사인은 고소영의 딸을 위해 준비된 것으로 알려져 두 사람의 돈독한 관계가 다시 한번 눈길을 끌었다.

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한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com