'100일의 거짓말' 감독 "일제강점기 배경, 역사고증 부담 많이 됐다"

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 유인식 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

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[스포츠조선 조지영 기자] 유인식 감독이 "역사 고증 부담이 많이 됐다"고 말했다.

29일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'(류보리 극본, 유인식·김윤진 연출) 언론시사회 및 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 밀정이 된 소매치기 이가경 역의 김유정, 정무총감의 양자 사토 히데오이자 조선총독부의 신임 엘리트 통역관 김태웅 역의 박진영, 항일단체 구국단의 저격수 유소란 역의 김현주, 구국단의 일원이자 미국 언론사 특파원 유필립 역의 이무생, 조선총독부 정무총감 사토 신이치 역의 진선규, 그리고 유인식 감독이 참석했다.

유인식 감독은 "일제강점기의 경성을 배경으로 한 첩보 로맨스 드라마다. 긴장감 넘치는 첩보와 가슴 절절한 로맨스, 독립군의 가슴 뜨거운 이야기가 담겼다. 우리 모두 성심껏 만들었다"고 작품을 소개했다.

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역사 고증에 대해서도 "류보리 작가와 이 이갸리를 처음 의기투합할 때 느꼈다. 이 이야기는 모든 인물이 시대에 변모하는 인물이라는 것이다. '무엇이 이들이 이 선택을 하게 됐나' 탐구하게 됐다. 이런 이야기를 차분하게 담기 위해서는 10부작이나 12부작으로는 부족하다고 생각했다. 우리 드라마가 16부작인데 그것도 부족하다"며 "여러 고증 문제도 부담이 많이 된다. 남아 있는 장소, 건물이 없기 때문에 미술적으로도 부담이 됐다. 가능한 기억과 크게 어긋나지 않게 만들려고 많은 노력을 기울였다. 나름 보람이 있었다고 생각한다"고 자부심을 밝혔다.

'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스를 그린 드라마다. 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규 등이 출연하고 '브람스를 좋아하세요?' '트롤리'의 류보리 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독이 연출을 맡았다. 오는 10월 10일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com