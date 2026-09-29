최다니엘, 아이유에 10여 년째 죄책감.."당황해서 실수해, 아직도 충격"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최다니엘이 과거 라디오 DJ 시절을 떠올리며 가수 겸 배우 아이유에게 미안했던 일화를 공개했다.

최근 방송된 SBS 라디오 '웬디의 영스트리트'에는 장근석이 스페셜 DJ를 맡은 가운데, 게스트로 최다니엘이 출연했다.

이날 최다니엘은 과거 KBS 라디오 '최다니엘의 팝스팝스'를 진행하던 시절을 떠올리며 잊지 못할 실수담을 털어놨다.

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최다니엘은 "실수한 기억 하나가 난다. 제가 새벽 방송하다가 오전 방송으로 온 3일째였다. 생방송이어서 너무 당황했는데 게스트로 아이유 씨가 나왔다"라고 운을 뗐다.

이어 "제가 진행을 하다가 마지막에 끝인사를 하지 않냐. 근데 끝인사도 못한 채 시간에 쫓겨서 그냥 돌려보냈다. 그 충격이 아직도 있다"면서 당시 상황을 설명했다.

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생방송 특성상 정해진 방송 시간이 끝나가면서 미처 게스트에게 제대로 인사를 건네지 못했다는 것. 특히 당시 게스트가 아이유였다는 사실에 최다니엘은 시간이 흐른 뒤에도 해당 순간을 잊지 못하고 있었다.

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그는 "그 뒤로 아이유 씨를 TV에서 보면 '아, 내가 끝인사를 해줬어야 하는데…'"라며 지금까지도 아이유를 볼 때마다 당시의 일이 떠오른다고 털어놨다.

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이에 장근석은 "그 뒤로 아이유 씨 만난 적 없냐"라고 물었고, 최다니엘은 "없다. TV에서만 봤다"라고 답했다.

장근석은 "만나면 귀엽고 재밌는 에피소드일 것 같다"라고 최다니엘을 위로했다. 그러자 최다니엘은 "그렇게 기억해주시면…"이라고 말하며 쑥스러운 듯 웃었다.

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10여 년이 지난 일임에도 아이유에게 제대로 끝인사를 건네지 못했던 순간을 기억하고 있던 최다니엘. 뜻하지 않은 생방송 실수에 대한 미안한 마음을 솔직하게 털어놓으며 웃음과 함께 훈훈함을 더했다.