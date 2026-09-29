'현빈♥' 손예진, '4살 아들' 몰래 촬영하는 팬들에게 다가가 건넨 한마디

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손예진이 4살 아들에 대한 관심이 높아진 가운데, 아들이 몰래 촬영되는 상황과 사생활 보호에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

손예진은 29일 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 관련 인터뷰 중 아들에 대한 이야기를 전했다.

손예진은 배우 현빈과 지난 2022년 결혼해 슬하에 4살 아들을 두고 있다.

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최근 현빈, 손예진 부부가 아들과 함께 일본 오키나와 등으로 가족 휴가 중인 목격담 사진이 온라인을 통해 확산되며 관심을 모았다.

이 과정에서 아들을 실제 봤다는 한 네티즌은 당시 상황을 전하며 "AI로 합성한 것처럼 아이가 너무 예뻐 아내에게 '저기 아기 정말 예쁘다'고 말했다"라고 적어 아들의 외모에 관심이 쏠렸다. 여기에 최근 손예진이 JTBC '냉장고를 부탁해' 출연 당시 아들의 외모에 대해 "이렇게 생기면 배우 안 하기도 힘들 것"이라고 자랑해 더욱 관심이 쏠리기도 했다.

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이와 관련해 손예진은 이날 인터뷰에서 아들의 모습이 몰래 촬영되는 상황에 대한 조심스러운 입장을 밝혔다.

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손예진은 "많이들 몰래 찍으신다. 가서 지워달라고 한다"라면서 "나와 남편은 어쩔 수 없지만, 아이의 얼굴이 노출되는 건 민감해진다. 나중에 우리 없이 아이가 혼자 돌아다닐 수도 있는 건데, 그 부분에 있어서는 조심스럽다"고 전했다.

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또한 손예진은 '냉장고를 부탁해'에서 아들의 외모를 언급했던 것에 대해서도 솔직한 심정을 밝혔다. 그는 "바로 후회했다. 예능에 나가서 이야기했던 게 활자화가 되니까 체감상 다르게 느껴졌다"며 "재수 없을 수도 있겠다'고 생각해서 정정했다"고 전했다.

그러면서도 손예진은 아들이 커서 자신과 현빈처럼 배우의 길을 선택한다면 응원하고 싶다는 뜻을 밝혀 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com