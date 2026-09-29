'100일의 거짓말' 감독 "'시그널2' 편성 불발로 긴급 투입? 상관 없이 진행된 작품"

29일 오후 서울 용산CGV에서 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 유인식 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

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[스포츠조선 조지영 기자] 유인식 감독이 "'시그널2' 편성 불발과 상관 없이 진행된 프로젝트다"고 말했다.

29일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'(류보리 극본, 유인식·김윤진 연출) 언론시사회 및 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 밀정이 된 소매치기 이가경 역의 김유정, 정무총감의 양자 사토 히데오이자 조선총독부의 신임 엘리트 통역관 김태웅 역의 박진영, 항일단체 구국단의 저격수 유소란 역의 김현주, 구국단의 일원이자 미국 언론사 특파원 유필립 역의 이무생, 조선총독부 정무총감 사토 신이치 역의 진선규, 그리고 유인식 감독이 참석했다.

tvN 20주년 특별기획 드라마로 긴급 편성되면서 쉽지 않았던 작업들에 대해서 유인식 감독은 "타 드라마로 인한 우리 드라마의 스케줄 변동은 없었다. 원래 추석을 기점으로 촬영을 종료하자는 게 목표였다. 올해 방영도 계획도어 있었다. 물론 녹록한 현장은 아니었다. 어느정도 결정된 일정이었고 바쁘게 후반 작업을 하고 있다"고 전했다.

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'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스를 그린 드라마다. 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규 등이 출연하고 '브람스를 좋아하세요?' '트롤리'의 류보리 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독이 연출을 맡았다. 오는 10월 10일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com