위메이드, 웹3 게임 '악마단 돌겨억!' 글로벌 정식 출시

Advertisement

Advertisement

위메이드가 웹3 게임 라인업을 확대한다. 위메이드는 라이트컨이 개발한 모바일게임 '악마단 돌겨억!(Hellsquad Rrrush!: Stone Rush)'을 29일 글로벌 시장에 정식 출시했다.

'악마단 돌겨억!'은 악마 부대를 소환해 지옥의 성벽을 지키는 로그라이크 디펜스 게임이다. 이번에 출시된 웹3 버전은 블록체인 기술을 게임에 접목해 이용자가 게임 플레이 과정에서 토큰 경제에 참여할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

이용자는 모험 던전 '마석 광산 점령전'에서 광산을 차지하고 게임 재화 '헬샤드(HELLSHARD)'를 획득할 수 있다. 헬샤드는 게임 내 아이템 구매에 사용하거나 '헬스톤(HELLSTONE)'으로 전환할 수 있다. 헬스톤은 가상자산 위믹스(WEMIX)로 교환할 수 있으며, 반대로 위믹스를 헬스톤으로 전환하는 것도 가능하다.

Advertisement

블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이(WEMIX PLAY)' 웹샵에는 '악마단 돌겨억!' 전용 상점 3종도 문을 열었다. 사전예약 보상으로 지급된 '앰버 토큰(AMBER Token)'과 '플레이 토큰(PLAY Token)', 위믹스를 활용해 게임 아이템과 스킨 등을 구매할 수 있다.

Advertisement

'악마단 돌겨억!'은 한국을 비롯한 일부 국가를 제외한 전 세계 170여개국에 출시됐다. 게임에 대한 자세한 정보는 '위믹스 플레이'에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com