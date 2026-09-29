'닛몰캐쉬와 듀오' 일오팔 "데이트 폭력 논란 사전에 몰라, 실망·분노 차오른다" [전문]

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 닛몰캐쉬(차정일)와 크리에이터 듀오로 활동한 유튜버 일오팔(이명재)이 닛몰캐쉬의 데이트 폭력 논란에 입장을 밝혔다.

29일 일오팔은 자신의 SNS에 "무거운 마음으로 글을 작성하게 됐다. 오늘 새벽부터 닛몰캐쉬에게 제기된 사안과 관련하여 저에게도 많은 질문과 우려를 보내주고 계셔서 고민 끝에 제 입장을 말씀드리는 것이 맞다고 생각해 글을 쓰게 됐다"라고 말문을 열었다.

이어 "저 역시 이번 일을 통해 공개된 내용들을 처음 접했고 이후 확인된 사실들을 회사 측에서 전달받았다"라며 "오랜 시간 함께 콘텐츠를 만들고 활동해온 사람과 관련된 일인 만큼 저 역시 충격적이었고 당사자 본인이 이 상황에 제대로 조치를 취하지 않음에 또 한 번 실망과 분노가 많이 차오르는 상태"라고 전했다.

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닛몰캐쉬의 논란을 사전에 알고 있었냐는 의혹에는 "사전에 알지 못했으며 이번 사안을 통해 처음 접하게 됐다"라며 선을 그었다. 이어 "저와 닛몰캐쉬가 여러 콘텐츠에서 함께 모습을 보여드렸고 실제로도 오랜 시간 알고 지낸 사이였기에 이러한 말씀만으로 모든 의문이 해소되기 어렵되는 것 또한 잘 알고 있다. 다만 서로의 모든 개인적인 관계와 그 안에서 있었던 일들까지 모두 알고 지내는 것은 아니었기에, 이번에 공개된 내용들을 접하면서 저 역시 이전에는 알지 못했던 모습과 사실들을 처음 마주하게 됐다"라고 설명했다.

한편 이날 닛몰캐쉬는 데이트 논란이 불거지자 활동을 중단했다. 소속사 NOB엔터테인먼트는 "금일 온라인상에 게시된 당사 소속 크리에이터 관련 내용에 대해 당사자에게 사실관계를 확인했다. 확인 과정에서 당사는 게시물에 언급된 내용 중 당사자의 부적절한 언행과 행동이 있었음을 확인했다"라며 활동 중단을 알렸다. 닛몰캐쉬는 개인적인 해명 없이 인스타그램, 틱톡 계정을 삭제하고 유튜브 채널도 비공개로 전환했다.

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◆다음은 일오팔 글 전문

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안녕하세요 일오팔입니다 오늘 무거운 마음으로 글을 작성하게 되었습니다

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오늘 새벽부터 닛몰캐쉬에게 제기된 사안과 관련하여 저에게도 많은 질문과 우려를 보내주고 계셔서, 고민 끝에 제 입장을 말씀드리는 것이 맞다고 생각해 글을 쓰게 되었습니다.

저 역시 이번 일을 통해 공개된 내용들을 처음 접했고, 이후 확인된 사실들을 회사 측에서 전달받았습니다. 오랜 시간 함께 콘텐츠를 만들고 활동해 온 사람과 관련된 일인 만큼 저 역시 충격적이었고, 당사자 본인이 이 상황에 제대로 조치를 취하지 않음에 또 한 번 실망과 분노가 많이 차오르는 상태입니다.

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그리고 저와 닛몰캐쉬가 오랜 기간 가까이 활동해 왔기에, 제가 이러한 사실들을 알고 있었던 것은 아닌지, 혹은 알면서도 묵인했던 것은 아닌지 우려하시는 분들이 계신다는 점도 알고 있습니다.

이 부분에 대해서는 다시 명확하게 말씀드리겠습니다 이번에 알려진 개인적인 관계에서의 언행과 행동에 대해 저는 사전에 알지 못했으며, 이번 사안을 통해 처음 접하게 되었습니다.

저와 닛몰캐쉬가 여러 콘텐츠에서 함께 모습을 보여드렸고 실제로도 오랜 시간 알고 지낸 사이였기에, 이러한 말씀만으로 모든 의문이 해소되기 어렵다는 것 또한 잘 알고 있습니다.

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다만 서로의 모든 개인적인 관계와 그 안에서 있었던 일들까지 모두 알고 지내는 것은 아니었기에, 이번에 공개된 내용들을 접하면서 저 역시 이전에는 알지 못했던 모습과 사실들을 처음 마주하게 되었습니다.

이번 사안은 그 누구도 저질러선 안되는 일입니다. 결코 가볍지 않습니다.

저도 앞으로 제 행동과 제가 함께하는 활동에 더욱 신중한 자세로 임하겠습니다.

저를 믿고 지켜봐 주신 분들께서 우려하시는 부분 역시 무겁게 받아들이겠습니다. 일오팔 드림.

joyjoy90@sportschosun.com