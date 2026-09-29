추신수 子 추무빈, ♥여친 미모가 이 정도…“하원미 보고 자라서 눈 높나”

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[스포츠조선 조민정 기자] 전 야구선수 추신수의 장남 추무빈이 미모의 여자친구를 직접 공개하며 '럽스타그램'을 시작했다. 교제 1주년을 맞아 연인을 향해 "나의 공주"라고 표현하면서 달달한 애정을 숨기지 않았다.

추무빈은 29일 자신의 SNS에 여자친구와 함께 찍은 사진 여러 장을 게재했다. 그는 "나의 공주와 365일"이라는 문구를 덧붙이며 두 사람이 만난 지 1년이 됐다는 사실도 알렸다.

공개된 사진 속 추무빈은 여자친구와 자연스럽게 붙어 서서 다정한 분위기를 자아냈다. 검은색 반팔 티셔츠에 실버 체인 목걸이를 매치한 추무빈은 야구 선수답게 넓은 어깨와 다부진 체격을 드러냈고 옆에 선 여자친구 역시 또렷한 이목구비와 화사한 비주얼로 시선을 모았다.

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그동안 가족을 통해 성장 근황이 주로 알려졌던 추무빈이 직접 연인을 공개한 것은 이례적이라 더욱 관심이 쏠렸다. 누리꾼들 사이에서는 "벌써 여자친구가 있구나", "두 사람 잘 어울린다", "여자친구가 연예인 같다" 등의 반응이 이어졌다.

2005년생인 추무빈은 추신수와 하원미 부부의 장남이다. 어린 시절부터 아버지를 따라 야구 선수의 길을 걸어왔다. 미국 IMG 아카데미를 거쳐 대학 무대에서 야구 선수로 뛰었고 1루수와 3루수를 맡아왔다. 2026년에는 오렌지 코스트 컬리지에서 선수 생활을 이어갔다.

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올해 초에는 가족 유튜브를 통해 아버지 추신수, 동생 추건우와 함께 훈련하는 모습이 공개돼 화제를 모으기도 했다. 당시 추무빈은 탄탄한 체격과 장타력을 보여주며 '추신수 DNA'를 제대로 물려받았다는 평가를 받았다.

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추신수 역시 과거 방송에서 장남을 향해 아버지이기보다 친구 같은 존재가 되고 싶다는 마음을 전하는 등 각별한 애정을 드러낸 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com