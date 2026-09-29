'MLB 9이닝스 라이벌 26', 2026 MLB 포스트시즌 맞춰 대규모 업데이트

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컴투스가 메이저리그 포스트시즌 개막을 앞두고 글로벌 모바일 야구게임 'MLB 9이닝스 라이벌 26'에 대규모 프로모션과 신규 경쟁 콘텐츠를 선보인다.

컴투스는 29일 'MLB 9이닝스 라이벌 26'에서 2026 MLB 포스트시즌을 기념한 프로모션을 실시한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 실제 포스트시즌 일정과 연계한 승부 예측 이벤트를 비롯해 다양한 콘텐츠로 구성된다. 이용자는 게임 내 재화인 볼을 활용해 특별 경기를 진행하고 보상을 획득할 수 있는 '이벤트 경기'에도 참여할 수 있다.

일일 미션을 완료한 뒤 미니 타격을 진행하면 횟수에 따라 누적 보상을 받을 수 있으며, 포스트시즌 기간에는 별도의 '이벤트 제작소'도 운영된다. 이용자는 이벤트를 통해 얻은 재료를 활용해 팀 전력 강화에 필요한 아이템을 직접 제작할 수 있다.

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포스트시즌을 앞두고 경쟁 콘텐츠를 강화하는 업데이트도 적용했다. 이용자 간 실력을 겨루는 랭킹 대전에 디비전별 '랭킹 토너먼트'를 추가해 상위권 경쟁을 확대했다.

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최상급 카드인 '시그니처 블랙'의 적용 범위는 RP 포지션까지 확대됐다. 이에 따라 선수 수집과 육성에서 활용할 수 있는 카드의 폭도 넓어졌다. 게임 이용 편의성도 개선했다. 메인 로비에는 최대 2명의 캐릭터가 등장하도록 변경했으며, 선수 영입 시스템인 스카우트의 구조도 개편했다.

'MLB 9이닝스 라이벌 26'은 MLB 공식 라이선스를 기반으로 메이저리그 30개 구단의 선수와 구장을 구현한 모바일 야구게임이다. 이정후와 브라이스 하퍼, 야마모토 요시노부 등이 글로벌 모델로 참여하고 있다. 컴투스는 실제 MLB 포스트시즌과 게임 콘텐츠를 연계해 가을 야구 시즌의 관심을 게임 안으로 이어간다는 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com