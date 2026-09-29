'남궁민♥' 진아름, 출산 두달 만 붓기 다 뺐다..신생아子 육아 중 자기관리 철저

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 진아름이 출산 후에도 꾸준한 자기관리로 근황을 전했다.

진아름은 29일 자신의 계정에 달리기 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 진아름은 운동복 차림으로 거울 앞에서 셀카를 촬영하고 있다. 출산 후에도 운동을 이어가며 일상을 보내고 있는 모습. 특히 붓기 하나 찾아볼 수 없는 늘씬한 몸매와 여전한 미모가 시선을 사로잡으며 감탄을 자아냈다.

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출산 후 얼마 지나지 않은 시점에도 운동을 이어가는 진아름의 모습에 팬들의 관심도 쏠렸다. 별다른 설명 없이 달리기 이모티콘만 남겼지만, 사진만으로도 건강하게 일상을 보내고 있는 근황이 고스란히 전해졌다.

앞서 지난 7월 진아름은 남편인 배우 남궁민과 함께 첫 아들을 품에 안으며 부모가 됐다.

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당시 남궁민의 소속사 측은 "남궁민과 진아름 부부가 득남했다"며 "배우의 사생활과 관련된 부분인 만큼 자세한 내용은 말씀드리기 힘들다. 따뜻하게 축하해 주시면 감사하겠다"고 전했다.

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결혼 후 약 4년 만에 부모가 된 두 사람은 아들을 품에 안으며 새로운 가족의 시작을 알렸다. 진아름 역시 출산 후 자신의 계정을 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

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남궁민과 진아름의 러브스토리도 다시 주목받고 있다. 두 사람은 지난 2015년 남궁민이 연출한 영화 '라이트 마이 파이어'를 통해 감독과 배우로 처음 인연을 맺었다. 작품을 통해 가까워진 두 사람은 이후 연인으로 발전했고, 약 7년간 공개 열애를 이어왔다.

오랜 시간 사랑을 키워온 두 사람은 2022년 10월 결혼식을 올리며 부부가 됐다. 이후 약 4년 만에 아들을 품에 안으면서 부부에서 부모로 새로운 인생의 페이지를 열었다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com