"돈 냄새 난다"…나영석 '우주떡집', 1.8% 시청률 굴욕 속 '바가지 굿즈' 논란

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[스포츠조선 이지현 기자] 나영석 PD가 연출을 맡은 tvN 예능 '우주떡집'이 1%대 시청률로 하락하고 있는 가운데, 팝업스토어를 둘러싼 일부 방문객들의 아쉬운 반응과 마주했다. 이번에는 굿즈 가격과 팝업 구성에 대한 지적이다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 '우주떡집' 관련 팝업스토어를 방문한 이들의 후기가 공유됐다.

특히 일부 방문객들은 굿즈 가격에 부담을 느꼈다는 반응을 보였다. '우주떡집과 토롱이의 여름추억' 팝업스토어에서 판매된 굿즈 가운데 반팔 티셔츠는 3만9000원, 랜덤 인형은 2만5000원, 랜덤 미니키링은 1만7000원에 책정된 것으로 전해졌다.

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온라인에서는 "팝업도 너무 비싸다", "키링 하나에 2만5000원이더라", "앞치마가 거의 4만원이라 못 사고 나왔다" 등 가격을 지적하는 반응도 등장했다.

팝업스토어의 구성에 대한 아쉬움도 있었다. 지난 8월 28일부터 서울 종로구 북촌 일대에서 진행된 '우주떡집과 토롱이의 여름추억' 팝업스토어는 프로그램과 '지구오락실'의 캐릭터 토롱이를 활용해 여름방학의 추억을 콘셉트로 꾸며졌다.

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그러나 현장에서 근무했다고 밝힌 한 스태프가 최근 공개한 후기에서는 방문객들로부터 "우주떡집 팝업인데 떡은 안 파나요?", "이 캐릭터는 누구예요?"라는 질문을 반복해서 받았다는 경험담이 전해졌다.

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프로그램 제목에 '떡집'이 들어가는 만큼 실제 떡이나 방송 속 음식을 기대하고 찾은 방문객이 있었지만, 해당 팝업은 캐릭터 굿즈와 체험 공간 등에 초점이 맞춰졌다는 것이다.

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특히 북촌이라는 장소 특성상 외국인 관광객들도 유입됐지만 프로그램이나 캐릭터를 알지 못하는 방문객에게는 팝업의 콘셉트가 충분히 전달되지 않았다는 현장 관계자의 아쉬움도 나왔다.

'우주떡집'을 둘러싼 '상업화' 지적은 이번이 처음은 아니다. 프로그램은 초반 전남 고흥에서 이은지, 미미, 이영지, 안유진이 직접 떡을 만들고 메뉴를 개발하며 손님을 맞는 모습을 보여줬다. 이후 서울 연희동에 2호점을 열면서 분위기가 크게 달라졌다.

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서울 2호점은 실제 팝업스토어 형태로 운영됐으며, 고흥에서 멤버들이 시행착오 끝에 완성한 일부 메뉴 대신 새로운 메뉴가 등장했다. 이에 일부 시청자들은 "예능이라기보다 상업적인 팝업 같다", "고흥에서 쌓은 이야기가 너무 빨리 끝났다" 등의 아쉬움을 나타냈다. 이 과정에서 제작진을 향해 "돈 냄새가 난다"는 다소 날선 반응까지 등장했다.

시청률도 변화를 보였다. '우주떡집'은 1회 2.9%, 2회 3.0%를 기록했지만 서울 2호점 영업이 본격적으로 담긴 7회는 전국 유료가구 기준 2.1%를 기록, 지난 25일 방송된 9회는 1.8%까지 떨어졌다.

방송 속 작은 떡집에서 출발해 서울 2호점과 오프라인 팝업, 굿즈 판매까지 영역을 넓힌 '우주떡집'. 방송 IP를 현실 공간으로 확장하는 새로운 시도라는 평가와 함께, 프로그램 특유의 소박한 매력이 상업적 확장 과정에서 옅어졌다는 일부 시청자들의 아쉬움도 동시에 나오고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com