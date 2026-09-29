넥써쓰, 원스토어 완전자회사로 편입…게임 유통·결제·블록체인 결합

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넥써쓰가 국내 대표 앱마켓 가운데 하나인 원스토어를 완전자회사로 편입한다. 단순 지분 확대를 넘어 앱마켓을 기반으로 게임 유통과 결제, AI·블록체인 인프라를 하나로 묶어 글로벌 플랫폼 사업을 본격화하려는 행보로 풀이된다.

넥써쓰는 29일 이사회를 열고 원스토어를 완전자회사로 편입하기 위한 주식의 포괄적 교환을 결의했다고 밝혔다. 넥써쓰는 지난 6월 SK스퀘어와 네이버가 보유한 원스토어 지분 89.03%를 인수한 데 이어 이달 KT와 LG유플러스의 지분까지 추가 확보하며 지분율을 95.88%로 높였다. 이번 주식교환을 통해 잔여 지분을 취득하면 원스토어 지분 100%를 보유하게 된다.

이번 결정의 핵심은 원스토어의 앱마켓과 디지털 콘텐츠 유통·결제 역량을 넥써쓰가 추진해온 AI·블록체인 사업과 결합하는데 있다. 게임 개발 및 유통을 넘어 결제와 온체인 인프라까지 하나의 플랫폼 안에서 제공하는 구조를 구축한다는 구상이다.

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원스토어는 게임 거래액 기준 국내 2위 앱마켓으로, 최근에는 국내 시장을 넘어 글로벌 사업 확장에도 속도를 내고 있다. 지난달 31일 122개국을 대상으로 '원스토어 글로벌'을 출시했으며 1000종 이상의 콘텐츠를 확보했다.

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텐센트와 협력해 설치 없이 게임을 실행할 수 있는 미니게임 서비스 '원플레이'를 선보인 데 이어 AI 창작 게임 전문관 'AI 게임즈(AI Games)'도 개설했다. AI 게임즈는 다음달 'AI 게임'으로 명칭을 변경하고 개인 및 소규모 개발자의 게임 창작과 유통을 지원하는 데 초점을 맞출 예정이다.

넥써쓰는 원스토어를 글로벌 게임 플랫폼으로 확장하는 과정에서 AI와 블록체인을 핵심 기술로 활용한다는 계획이다. 원스토어가 이미 갖춘 이용자 접점과 결제·유통망을 활용할 수 있다는 점에서 자체 플랫폼을 처음부터 구축하는 것과는 다른 접근이다.

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장현국 넥써쓰 대표는 "원스토어는 AI·블록체인 게임 플랫폼이라는 큰 퍼즐의 가장 중심이 되는 조각"이라며 "넥써쓰의 AI·블록체인 인프라와 원스토어의 앱 배포·결제 역량을 하나로 합쳐 글로벌 게임 유통과 결제, 온체인 인프라가 한 구조 안에서 구현되는 플랫폼을 완성해 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com