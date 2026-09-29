이승철 "30주년은 감흥 없었는데…데뷔 때만 해도 40주년 생각 못 해"

29일 오후 서울 이태원동 현대카드 언더스테이지에서 가수 이승철 데뷔 40주년 기념 음감회가 열렸다. 이승철이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 이승철이 데뷔 40주년을 맞은 소감을 밝혔다.

이승철은 29일 서울 용산 한남동 현대카드 언더스테이지에서 40주년 기념 앨범 '우리만의 이야기' 쇼케이스를 열고 "30주년만 해도 큰 감흥 없었는데, 이번에 40주년 준비하면서 예전 일 떠올랐다"라고 했다.

1986년 밴드 부활의 보컬로 데뷔한 이승철은 올해 데뷔 40주년을 맞았다. 이승철은 "30주년 만해도 큰 감흥이 없었고, 39년 때도 감정이 크지 않았다. 그런데 이번에 40주년을 준비하면서 예전 일을 떠올리니 '이런 해가 왔구나'라는 생각이 들었다"라며 40주년을 맞이한 소감을 밝혔다.

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"대학 축제도 요즘 나가게 돼서 신난다"는 이승철은 "전국 투어도 이미 시작했다. 대학 축제가 끝나면 11월부터 전국 투어를 시작한다"라고 했다.

40년간 변함없는 열정으로 대한민국 대중음악사를 이끌어올 수 있는 이유로는 "좋은 인연이 참 많이 찾아와 준 것 같다. 좋은 작사가, 작곡가 분들도 그렇고, 팬들도 그렇다. 그분들이 오늘의 저를 있게 만들어 주신 것 같다"라고 짚었다.

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이어 "데뷔 때만 해도 40주년은 전혀 생각하지 못 했다. 활동을 하더라도, 30대가 되면 내려오는 느낌이 있었다"라며 눈시울을 붉히며, 울컥하는 모습을 보였다.

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목소리 관리법으로는 "성대결절도 걸렸고, 폴립 수술도 해서 3년 동안 노래를 못 하기도 했다. 한 달 동안 묵언수행을 하기도 했다. 그러고 나온 노래가 '내가 많이 사랑해요'였다. 곡이 너무 좋으니까, 술술 나오더라. 운명적으로 좋은 노래가 찾아온 것 같았다. 노래를 쉬지 않고, 계속 콘서트를 하고 있다. 감각을 익혀 온 게 중요한 것 같다"라고 전했다.

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이승철의 40주년 기념곡 '우리만의 이야기'는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com