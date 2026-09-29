이승철 "우즈가 저보고 아버지라고…우즈 아버지와 제가 동갑"

29일 오후 서울 이태원동 현대카드 언더스테이지에서 가수 이승철 데뷔 40주년 기념 음감회가 열렸다. 이승철과 우즈가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 이승철이 우즈와 작업한 배경을 설명했다.

이승철은 29일 서울 용산 한남동 현대카드 언더스테이지에서 40주년 기념 앨범 '우리만의 이야기' 쇼케이스를 열고 "우즈가 저에게 아버지라고 부른다"라며 "우즈 아버지와 제가 동갑"이라고 했다.

1986년 밴드 부활의 보컬로 데뷔한 이승철은 올해 데뷔 40주년을 맞았다. 이 40주년을 기념하는 앨범은 이승철을 향한 후배 아티스트들의 진심 어린 축하와 존경이 담겼다.

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이승철은 "파트1에는 김재중, 영케이, 웬디, 이무진, 잔나비 등이 참여해 주셨다. 후배들이 제 노래를 리메이크해서 헌정해줬다"라고 앨범을 소개했다.

그러면서 "지금 이 모습이 꿈인가, 생시인가라는 생각이 많이 들었다. 40이라는 숫자가 과연 무엇일까, 나는 아직 준비가 안 돼 있는데라는 생각을 했다. 처음 부활로 데뷔하고, 솔로로 다시 나오고, '네버 엔딩 스토리', '말리꽃' 이런 노래들이 나오면서 터닝 포인트가 됐었다. 이 자리도 또 한 번 터닝 포인트가 되고, 제 인생에서 기억나는 순간이 될 것 같다"고 했다.

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이어 "되돌리고 싶은 일도 많은데, 지금 제가 손주도 생기고 그러니 '더 이상 바랄 것이 없다'라는 생각이 들었다"

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신곡 '우리만의 이야기'는 독보적인 음악적 스펙트럼을 자랑하는 우즈가 직접 만든 곡이다. 이승철은 "우즈 군이 저에게 노래를 보내줬다. 너무 감동스러워서 울었다. 근래 K팝에 이런 음악이 있을까 싶을 정도로 좋은 음악이다"고 했다.

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이어 "우즈는 개인적으로 좋아하는 후배였는데, 우연하게 술자리를 하게 됐다. 우즈는 저에게 아버지라고 한다. 저도 '아들아~'라고 부른다. 우즈 아버지와 제가 동갑이라고 하더라. 아버지가 제 팬이셨다고 했다. 그래서 절 아버지라고 부른다"며 웃었다.

우즈도 이날 자리에 함께했다. 우즈는 "저희 아버지도 부러워하실 것 같다. 제가 어렸을 때 항상 선배님 노래를 들으셨다. 노래방 가서도 항상 선배님 노래를 부르셨다. 지금 이 순간을 되게 부러워하실 것 같다"라고 거들었다.

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이승철의 40주년 기념곡 '우리만의 이야기'는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com