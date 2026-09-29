이승철 "꼰대처럼 노래 나올까 봐 걱정…우즈처럼 부르려고 했다"

29일 오후 서울 이태원동 현대카드 언더스테이지에서 가수 이승철 데뷔 40주년 기념 음감회가 열렸다. 이승철과 우즈가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.29/

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 이승철이 신곡 '우리만의 이야기'를 소개했다.

이승철은 29일 서울 용산 한남동 현대카드 언더스테이지에서 40주년 기념 앨범 '우리만의 이야기' 쇼케이스를 열고 "꼰대처럼 나오면 어떡하지라는 걱정하면서 신곡을 불렀다. 우즈처럼 부르려고 했다"라고 했다.

1986년 밴드 부활의 보컬로 데뷔한 이승철은 올해 데뷔 40주년을 맞았다. 40주년을 기념하는 신곡 '우리만의 이야기'는 독보적인 음악적 스펙트럼을 자랑하는 우즈가 직접 만든 곡이다.

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우즈도 이날 자리에 함께했다. 우즈는 "저희 아버지도 부러워하실 것 같다. 제가 어렸을 때 항상 선배님 노래를 들으셨다. 노래방 가서도 항상 선배님 노래를 부르셨다. 지금 이 순간을 되게 부러워하실 것 같다"라고 거들었다.

'우리만의 이야기' 작업기도 들려줬다. 우즈는 "많은 생각을 하면서 썼다. 힘든 일이 있는 분들께 목소리로 위로해줄 수 있을 것 같은데, 목소리로 응원해줄 수 있다면 우리만의 이야기는 끝나지 않는다는 생각으로 작업했다"라고 설명했다.

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이어 "선배님이 많은 오디션 프로그램 심사위원을 하시기도 했지만, 제가 프로듀서로 냉정한 평가를 해본다면, '필'있게 부르는 게 궁금했었다. 곡을 드리고, 다시 녹음본을 받았을 때 '아, 이거구나' 싶었다. 선배님께서 두 번 부르셨더라. 두 번만에 나올 게 아닌데, 저도 아직 갈 길이 멀구나라는 생각을 했다"라고 했다.

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우즈는 "아버지가 돌아가신지 오래 됐는데, 제가 31세까지 자라오면서 선배님은 가수로, 인간으로 닮고 싶은 부분이 많은 분이다. 누구보다 반짝이면서 오래 하시는 선배님을 보면서 본받고 싶고, 존경스럽다. 그래서 처음 이 제안이 왔을 때, 스케줄이 아무리 바빠도 그냥 하겠다고 했다"라며 이승철을 향한 존경심을 표했다.

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이승철은 "노래를 불렀는데 꼰대처럼 나오면 어떡하지라는 걱정이 됐다. 그래서 최대한 담백하게 부르려고 했다. 우즈처럼 부르려고 했다"라고 덧붙였다.

이승철의 40주년 기념곡 '우리만의 이야기'는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com