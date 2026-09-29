이영애·김고은, 영화 소감 한마디 남겼다가 '댓글 창 초토화'... '암살자(들)' 후폭풍

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 해석 논쟁이 VIP 시사회에 참석한 배우들에게까지 번졌다.

작품을 관람하고 호평을 남긴 이영애와 김고은의 SNS에도 항의성 댓글과 악플이 이어지고 있다.

배급사 하이브미디어코프는 지난 21일 열린 VIP 시사회에 참석한 배우들의 손글씨 후기를 공개했다.

Advertisement

이영애는 "짜릿하게 감동적으로 잘 봤다"고 적었다. 김고은은 "현재에 대한 감사함을 많이 느꼈다. 꼭 함께 봐주시고 느껴달라"고 했으며, 김민은 "차가우면서도 뜨거운 긴장감. 너무 잘봤다"고 평했다.

하지만 개봉 후 영화의 역사적 묘사를 둘러싼 논란이 거세지면서 배우들의 관람평에도 비판이 향했다.

Advertisement

일부 누리꾼은 이들의 SNS를 찾아가 "모르는 일엔 나서지 마라", "정말 실망했다"는 등의 댓글을 남겼다.

Advertisement

배우들은 영화 관람 소감을 전했을 뿐, 논란이 된 역사 해석에 관해 별도의 입장을 밝히지는 않았다.

Advertisement

허진호 감독의 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화다.

당시 정부 수사 결과와 다른 가능성을 암시하는 극적 설정을 두고 일각에서 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다.

Advertisement

논쟁이 정치권으로 번지자 제작진은 지난 28일 공식 입장을 냈다. 제작진은 "특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라며 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않다"고 반박했다. 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시하지 않았으며 특정한 정치적 의도로 제작한 작품도 아니라고 강조했다.

논란은 고발로 이어졌다. 이종배 전 국민의힘 서울시의원은 29일 허 감독과 제작사 대표, 작가 등을 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.

이 전 시의원은 영화가 박정희 전 대통령이 사건의 배후에 있었을 가능성을 관객에게 암시한다고 주장했다. 이는 고발인의 주장으로, 혐의가 인정된 것은 아니다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com