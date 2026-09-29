인디게임 1461개팀 몰렸다…콘진원, '데브캠프' 3단계 진출 40팀 선정

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국내 인디게임 개발 열기가 뜨거워지고 있다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 진행하는 인디게임 육성사업에 지난해보다 두 배 이상 많은 1461개 팀이 몰린 가운데, 단계별 평가를 거쳐 40개 팀이 3단계에 진출했다.

문체부와 콘진원은 2026년 '코리아 인디게임 데브캠프'에 지원한 1461개 팀을 대상으로 단계별 평가를 진행해 3단계 진출팀 40개를 선정했다고 29일 밝혔다.

'코리아 인디게임 데브캠프'는 게임 기획부터 시제품인 버티컬슬라이스 제작까지 총 4단계에 걸쳐 개발팀을 지원하는 인디게임 육성사업이다. 단계별 진출팀에 개발 장려금을 지급하고 멘토링과 기술 자문 등 맞춤형 프로그램을 제공한다.

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올해는 1461개 팀이 지원해 전년보다 지원 규모가 두 배 이상 늘었다. 콘진원은 1단계에서 130개 팀, 2단계에서 75개 팀을 선발한 데 이어 3단계에서 40개 팀을 추렸다.

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특히 2단계부터는 개발팀이 실제 제작한 게임을 심사위원들이 직접 플레이하는 방식으로 평가가 진행됐다. 3단계 심사는 총 3일에 걸쳐 사전 검토와 본심사를 진행했으며, 개발 빌드와 제출 서류를 바탕으로 게임의 핵심 콘텐츠와 독창성, 구현 수준 등을 종합적으로 살폈다.

콘진원은 개발 환경에 따른 차이가 평가에 영향을 미치지 않도록 고성능 컴퓨터와 기기별 시연 장비를 준비하고 개발 빌드의 실행 상태도 사전에 점검했다. 게임 자체의 완성도와 안정적인 구현에 평가의 초점을 맞추기 위한 조치다.

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3단계 진출팀에는 분야별 심층 자문이 제공된다. 최종 4단계에 진출하는 20개 팀은 오는 12월 판교에서 열리는 '코리아 인디게임 쇼케이스'에 참가해 개발 중인 게임을 관람객과 업계 관계자들에게 선보일 예정이다.

대형 게임사 및 플랫폼과의 협력도 확대한다. 콘진원은 네오위즈, 디스코드, 스마일게이트, 컴투스홀딩스, 크래프톤, 토스(비바리퍼블리카), 펄어비스 등 7개 기업과 업무협약을 맺고 기술 자문과 전시, 투자·퍼블리싱 연계 등 맞춤형 지원을 진행하고 있다.

지난 8월에는 디스코드 온라인 강연과 펄어비스 연계 '부산인디커넥트페스티벌(BIC)' 공동관 참가를 지원했다. 오는 10월에는 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀 운영사 밸브 및 BIC와 함께 국내 인디게임 개발자를 위한 강연과 교류 행사도 개최할 예정이다.

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이번 사업에서 눈에 띄는 부분은 단계별 탈락이 곧 지원 종료를 의미하지 않는다는 점이다. 콘진원은 3단계 진출 여부와 관계없이 1단계에서 선정된 130개 팀 전체를 대상으로 후속 지원을 이어간다. 맞춤형 멘토링과 시장 동향 정보, 산업 행사 참관, 투자·퍼블리싱 연계 등을 제공해 개발팀이 프로젝트를 지속하고 실제 시장 진출까지 이어갈 수 있도록 지원한다는 계획이다.

김성준 콘진원 게임신기술본부장은 "3단계에 진출한 40개 팀뿐만 아니라 130개 팀 모두가 국내 인디게임 산업의 미래를 이끌 중요한 인재"라며 "오는 11월 최종 4단계에 진출할 20개 팀 선정을 앞두고 데브캠프를 통해 우수 인디게임이 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com