박나래 전 매니저 "5억 요구한 적 없다"…회사 자금 횡령은 '일부 인정'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래의 사생활 등을 폭로하겠다며 금품을 요구한 혐의로 재판에 넘겨진 전 매니저가 첫 재판에서 혐의를 대부분 부인했다. 다만 업무상 횡령 혐의 일부는 인정했다.

서울서부지법 형사4단독은 29일 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동공갈) 등 혐의로 기소된 박나래의 전 매니저 신모씨와 이모씨에 대한 첫 공판을 열었다.

이날 신씨 측 변호인은 "5억원을 요구한 사실이 없다"며 "퇴직금과 성과급 등 정당한 권리를 행사한 것"이라고 주장했다.

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언론 제보를 조건으로 금품을 요구한 적도 없어 공갈의 실행 행위나 고의가 없다는 입장이다.

검찰은 두 사람이 박나래의 사생활과 회사 운영 관련 의혹을 언론에 알릴 것처럼 압박해 금품을 받아내려 했다고 보고 있다.

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공소사실에 따르면 신씨는 지난해 11월 한 노무사에게 회사 매출액의 10%에 해당하는 인센티브 2억5000만원을 받아야 한다며, 소송이 진행되면 관련 내용이 기사화돼 박나래가 타격을 입을 것이라는 취지로 말했다.

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이씨도 퇴직금과 인센티브가 지급되지 않으면 고용노동부에 신고하고 박나래와 관련한 여러 의혹을 폭로하겠다는 취지의 문자메시지를 박나래 측에 보낸 것으로 조사됐다.

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검찰은 두 사람이 합의서를 보내 금품을 받아내려 했으나 박나래가 응하지 않아 미수에 그친 것으로 판단했다.

문자메시지에 담긴 의혹은 피고인 측이 제기한 내용으로, 사실로 확인된 것은 아니다.

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신씨는 박나래가 운영하는 회사의 법인계좌에서 자신이 운영하는 법인 계좌로 약 2400만원을 이체하는 등 회사 자금을 횡령한 혐의도 받는다.

신씨 측은 일부 이체는 직접 실행하지 않았거나 박나래의 승낙을 받았다며 부인했다.

다만 지난해 6월 회사 자금 일부를 자신의 계좌로 옮겨 임의로 사용한 업무상 횡령 혐의는 인정했다.

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함께 기소된 이씨는 이날 공소사실에 대한 구체적인 입장을 밝히지 않았다. 다음 공판은 10월 20일 오전 10시 20분 열린다.

narusi@sportschosun.com