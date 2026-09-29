'배성재♥' 김다영, 얼굴에 살 붙고 배까지 볼록.."혹시 임신?"

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 배성재의 아내 김다영이 축구장에서 포착된 근황을 공개한 가운데, 팬들 사이에서 임신설이 불거졌다.

김다영은 29일 서울월드컵경기장에서 축구 경기를 관람한 모습을 담은 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 김다영은 경기장을 배경으로 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 긴 웨이브 헤어스타일에 뿔 모양의 머리띠를 착용해 발랄한 분위기를 더했으며, 화이트 컬러의 넉넉한 티셔츠와 블랙 팬츠를 매치했다. 손에는 음료 캔을 들고 축구 경기를 즐기는 모습이다.

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특히 사진 속 넉넉한 상의 아래로 배 부분이 살짝 드러나는 듯한 모습이 포착되면서 일부 팬들은 김다영의 임신 가능성을 추측했다.

사진을 본 팬들은 "얼굴에 살이 붙어서 더 예뻐지셨다", "혹시 아기가 뱃속에?", "임신하신 것 같다", "뭔가 좋은 일이 생겼을 느낌이다" 등의 반응을 보였다.

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한편 배성재와 김다영은 지난해 5월 결혼했다. 두 사람은 14세 차이를 극복한 커플로, 약 2년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺었다.

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jyn2011@sportschosun.com