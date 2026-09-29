'데이트 폭력 논란' 닛몰캐쉬, 소속사도 전격 손절…계약 종료에 이사직 해임 추진

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[스포츠조선 김준석 기자] 크리에이터 닛몰캐쉬(본명 차청일)가 데이트 폭력 의혹으로 활동을 중단한 데 이어 소속사와의 계약도 종료하게 됐다.

소속사는 그가 맡고 있는 이사직의 해임 절차도 진행 중이다.

NOB엔터테인먼트는 29일 오후 "닛몰캐쉬와 관련해 제기된 사안에 대해 사실관계 확인을 완료한 뒤 내부 논의를 진행했다"며 "사안의 중대성과 관계사 및 소속 크리에이터들에게 미친 영향 등을 종합적으로 고려해 닛몰캐쉬와의 크리에이터 계약을 종료하기로 결정했다"고 밝혔다.

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의혹이 불거진 당일 활동 중단을 발표한 데 이어 계약 종료까지 결정한 것이다.

소속사는 "닛몰캐쉬가 당사의 이사로 재직하고 있는 것과 관련해서도 이사직 해임을 포함한 필요한 회사 내부 절차를 진행하고 있다"고 설명했다. 이사직 해임은 아직 완료된 단계가 아니라는 뜻이다.

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예정돼 있던 광고와 콘텐츠에 대해서는 각 관계사와 개별 협의해 후속 조치를 진행하고 있다.

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소속사는 "이번 일로 피해를 입은 분과 당사를 믿고 함께해 준 관계자 및 크리에이터 여러분께 다시 한번 사과드린다"고 덧붙였다.

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앞서 한 누리꾼은 SNS에 음성 녹취를 공개하며 인플루언서의 데이트 폭력 의혹을 제기했다.

이후 닛몰캐쉬를 둘러싼 논란이 확산했고, 소속사는 당사자에게 사실관계를 확인하는 과정에서 부적절한 언행이 있었음을 확인했다며 활동 중단을 발표했다.

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닛몰캐쉬의 유튜브 채널과 인스타그램 계정도 현재 폐쇄된 상태다.

narusi@sportschosun.com