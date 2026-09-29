김지원, 변우석에게 드러낸 '매운맛 누나미'..."야 까불지마. 내가 누나야"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김지원이 변우석과 함께한 촬영장에서 뜻밖의 장난기를 드러냈다.

29일 유튜브 채널 'TEO 테오'에 공개된 '살롱드립'에는 드라마 '닥터X'에 함께 출연한 김지원과 이정은이 게스트로 등장했다.

이날 김지원은 선배 배우들과 후배 배우들 중 누구와 있을 때 더 편하냐는 질문에 "선배님들이 마음이 편하다"고 답했다.

Advertisement

19세 무렵부터 활동을 시작해 선배들을 대하는 말투가 몸에 밴 것 같다는 설명이다.

그러던 중 이정은이 변우석을 언급하며 분위기가 달라졌다.

Advertisement

김지원은 변우석에 대해 "너무 맑다. 귀엽다"며 극 중에서도 연차가 많지 않은 의사로 등장한다고 설명했다.

Advertisement

이어 "놀려먹는 재미를 이번에 알았다"고 털어놨다.

Advertisement

김지원은 과거 선배들이 자신에게 짓궂은 장난을 치면 어떻게 반응해야 할지 몰라 얼굴만 빨개졌다고 했다.

그는 후배와 함께 촬영하면서야 "그 재미를 알겠더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

옆에서 지켜본 이정은도 거들었다. 이정은은 김지원이 변우석에게 "야, 까불지 마. 내가 누나야"라고 장난치는 모습을 몇 번 봤다고 전했다.

김지원은 변우석이 자신을 편하게 대하는 것 같다며 촬영장에서 가까워진 분위기를 전했다.

한편 김지원은 고된 수술 장면을 찍을 때 노래를 부르며 기운을 냈다고 밝혔다.

Advertisement

촬영 초반에는 주변 사람들에게만 간식을 건넸지만, 챙기는 인원이 점점 늘어 결국 현장 스태프 모두에게 매일 간식을 나눠줬다는 이야기도 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com