곽동연, '97 동갑' 이준영 후임된다…35사단 군악대 배정

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[스포츠조선 김준석 기자] 1997년생 동갑내기 배우 곽동연과 이준영이 군대에서 선후임으로 만난다.

29일 텐아시아에 따르면 곽동연은 육군 제35보병사단을 전속부대로 배정받았다. 오는 30일부터 35사단 군악대 소속으로 복무할 예정이다.

같은 부대 군악대에는 지난 7월 입대한 이준영이 복무 중이다. 사회에서는 동갑내기 배우인 두 사람이 군에서는 먼저 입대한 이준영이 선임, 곽동연이 후임이 되는 셈이다.

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곽동연은 지난 8월 25일 육군 현역으로 입대했다.

입대 전까지 드라마와 예능 등에서 활동했으며, 군 복무 중에도 미리 촬영을 마친 작품으로 관객을 만날 예정이다.

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곽동연이 출연한 영화 '최종면접'은 오는 11월 개봉을 준비하고 있다.

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이준영 역시 입대 전 촬영을 마친 tvN 드라마 '포핸즈'를 통해 시청자들과 만나고 있다. 최근에는 군악병으로 지역 축제 무대에 오른 모습이 알려져 화제를 모았다.

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나이는 같지만 입대 시기가 달라 군 선후임 관계가 된 곽동연과 이준영. 두 배우가 한 부대에서 함께 복무하게 되면서 관심이 쏠리고 있다.

narusi@sportschosun.com