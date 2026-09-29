'장동건♥' 고소영, 잘 사는 줄 알았더니…"하나도 안 맞아" 결혼 16년 차 현실 고백

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 남편 장동건과 성격부터 취향까지 다르다고 털어놨다. 그러면서도 서로 맞춰가며 사는 결혼 생활을 전했다.

29일 유튜브 채널 '고소영'에는 '천하의 고소영이 한수 접는 새언니와 달콤살벌 데이트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

고소영은 새언니와 쇼핑을 하고 식사를 함께하며 가족에 관한 이야기를 나눴다.

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식사 도중 새언니가 장동건과 취향이 잘 맞는 게 있는지 묻자 고소영은 "별로 없다니까. 곱창?"이라고 답했다.

이어 "서로 다른 취미가 있고 다른 성격이어서 그게 매력적으로 느껴졌다. 그런데 같이 살다 보니까 MBTI도 네 개가 다 다르다. 하나도 안 맞아"라고 말했다.

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고소영은 곧바로 "그런데 이상하게 잘 어우러진다. 맞추면서 하는 거지"라고 덧붙였다. 서로 다른 점이 많지만 오랜 시간 함께 지내며 맞춰왔다는 이야기다.

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새언니는 앞서 영상에서 본 두 사람의 모습을 떠올리며 "너무 연애하는 것 같았다"고 말했다.

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고소영이 "정말 잘못 본 것 같다. 그게 설레는 게 아니고 어색해하는 거야"라고 농담하자, 새언니는 "눈에 하트가 가끔 있다"며 반박해 웃음을 안겼다.

이날 고소영은 새언니와 600평 규모의 다이소를 둘러보고 선물을 고르는 등 친밀한 모습을 보였다.

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식사 자리에서는 장동건이 자신의 말을 들으면 바뀌려고 노력한다는 새언니의 이야기에 "언니 말만 들어"라고 장난을 치기도 했다.

narusi@sportschosun.com