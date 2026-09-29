"황혼육아 시키지 마라" 지적 나오자..황보라, 직접 밝힌 속내 "엄마가 시터 반대"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황보라가 아들 우인 군의 육아를 돕고 있는 어머니를 향해 쏟아진 '황혼육아' 걱정에 직접 입을 열었다.

29일 황보라의 유튜브 채널에는 '추석 연휴, 대인파 시장서 아들은 떼쓰고, 엄마와는 싸운 수난의 황보라ㅣ추석연휴, 아들육아'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황보라는 추석을 앞두고 엄마, 아들 우인 군과 함께 장을 보기 위해 시장으로 향했다. 이동 중에는 최근 훈육 선생님과 나눈 이야기를 꺼내며 아들을 대하는 데 대한 고민과 조언을 전했다.

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황보라는 "엊그제 훈육 선생님을 만났는데, 우인이 성향을 알기 때문에 굳이 안 가도 되는데 그렇다고 해서 그걸 피하면 안 된다고 하더라"고 말했다. 이어 "또 거기를 평생 안 갈 수는 없는 거잖아. 그거를 자꾸 피하려고 하지 말고 한 번 같이 가봐라 이렇게 하시더라"며 훈육 선생님의 조언을 전했다.

이후 시장에서 장을 본 황보라는 엄마와 함께 차를 마시며 대화를 나눴다.

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이때 황보라는 아들 우인 군의 육아를 도와주고 있는 어머니를 둘러싼 댓글에 대해서도 언급했다. 앞서 공개된 영상에는 황보라의 육아를 돕는 어머니를 향해 "황혼육아 시키지 마세요", "차라리 시터 쓰시는 게 낫다", "아무래도 어머니는 쉬게 해드려야 할 것 같다" 등의 댓글이 달린 바 있다.

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이에 황보라는 "우리도 이모님 쓰자고 그러는데 엄마가 절대 안 된대"라며 어머니가 육아 도우미를 두는 것을 원하지 않는다고 밝혔다.

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그러자 어머니는 "나는 우리 우인이보다 우인이 할배가 더 힘들다. 밥상 차리는 게 힘들다"며 일상을 전했다.

황보라는 또 "엄마가 맨날 하는 소리가 '우인이 없으면 우리 어찌 될 뻔했니?' 이런다"고 말했다. 손주 우인 군을 향한 할머니의 각별한 애정을 드러낸 것.

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이어 황보라는 어머니를 걱정하는 시청자들을 향해 "제가 엄마를 책임지겠다. 최대한 푹 쉬실 수 있게 잘 챙겨드리고 있다. 다들 걱정해주셔서 감사하다"고 전하며 안심시켰다.

한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생 김영훈과 결혼했으며, 슬하에 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com