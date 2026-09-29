한그루, 홀로 키운 쌍둥이 얼굴 최초 공개..母닮은 인형외모에 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한그루가 쌍둥이 남매 라온·다온의 얼굴을 처음 공개하며 아이들과 함께한 제주도 여행기를 공개했다.

29일 한그루의 유튜브 채널에는 '[최초공개] 드디어 얼굴 공개! 라온·다온이와 함께 떠난 제주도 여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

한그루는 영상 설명을 통해 "드디어 라온이와 다온이의 얼굴을 처음으로 공개하게 됐다"며 "처음 공개하는 라온·다온이의 모습도 예쁘게 봐주시면 감사하겠다"고 밝혔다. 이어 "아이들과 함께하는 영상인 만큼 혹시 모를 욕설이나 부적절한 표현은 피해주세요"라며 "라온이와 다온이에게 따뜻한 댓글 많이 남겨달라"고 당부했다.

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영상에서 한그루는 쌍둥이 남매와 함께 제주도로 여행을 떠났다.

이때 쌍둥이 남매의 얼굴이 최초로 공개돼 눈길을 끌었다. 라온·다온은 한그루를 쏙 빼닮은 커다란 눈망울과 인형 같은 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다. 특히 엄마를 닮은 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡으며 남매의 사랑스러운 매력이 고스란히 담겼다.

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제주도에 도착한 한그루와 아이들은 돌하르방을 찾아 사진을 찍으며 여행을 시작했다. 이후 한그루의 데뷔 당시 스타일리스트였던 지인의 브랜드 행사장을 찾아 아이들에게 가방을 선물했고, 손흥민이 만든 브랜드의 가방을 직접 골라 착용해보기도 했다. 이어 식당에서 오징어순대 등을 먹고 숙소 수영장과 풀파티를 즐기며 제주 여행을 만끽했다.

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다음 날에는 늦잠으로 예정했던 시간보다 늦게 워터파크에 도착했지만 아이들과 신나게 물놀이를 즐겼다. 여행 마지막 날에는 고기국수와 오리빵을 먹으며 일정을 마무리하려 했으나, 공항으로 향하던 중 렌터카에 카메라를 두고 온 사실을 뒤늦게 알게 되면서 공항으로 급히 돌아가는 돌발 상황이 벌어지기도 했다.

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한편 한그루는 2015년 9세 연상 비연예인과 결혼했지만 2022년 이혼, 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다. 현재 청담동에 거주 중이다.

jyn2011@sportschosun.com