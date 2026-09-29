'이병헌♥' 이민정, 피부과 시술후 만족 "가격이 싸진 않지만.."

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이민정이 꾸밈없는 민낯을 공개하며 피부 관리 비결을 전했다.

29일 오후 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "딱 1년에 한 번 제대로 관리한다는 이민정의 일주일 (+피부관리, 마사지, 쇼핑, 힐링)"제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 바쁜 일정을 마친 뒤 자신을 위한 시간을 보내는 일상을 공개했다. 그는 "드라마 작품이 끝나거나 큰일이 끝났을 때 나에게 선물을 주는 의미로 뭘 하는 스타일이다"라며 "지친 나를 위한 힐링 주간을 마련했다"라고 밝혔다.

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이민정이 준비한 첫 번째 힐링 코스는 피부과 시술이었다. 평소 피부에 대한 고민이 있었다는 그는 자신의 피부 상태에 대해 솔직하게 털어놨다.

이민정은 "홍조가 있다. 피부가 얇아서 센 레이저를 못 하는 편"이라며 "많이 하면 성이 나는 피부라 수분과 진정 케어를 많이 받는 편"이라고 설명했다.

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그러면서 "좋은 거 한번 받아보겠다"며 직접 피부과를 찾았다. 이민정은 클렌징을 꼼꼼하게 한 뒤, 생얼로 의료진과 피부 상태를 꼼꼼하게 확인했다. 이후 리프팅을 위한 엠페이스 시술과 평소 고민이었던 홍조 관리를 위한 BBL 레이저 등을 차례대로 받았다.

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시술을 마친 뒤에는 카메라 앞에서 꾸밈없는 모습을 공개했다. 이민정은 "피부과 시술 후라 몰골이 심하다"며 얼굴의 반쪽만 공개해 웃음을 안겼다.

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그러면서도 시술 후 달라진 피부 상태를 직접 확인하며 "피부가 광이 나나. 수분을 머금은 건 확실하다"고 만족감을 드러냈다.

엠페이스 시술에 대해서도 자신의 체감을 솔직하게 전했다. 그는 "고주파와 전기에너지로 얼굴이 운동되는 느낌"이라고 설명하며 시술 후 느낀 점을 전했다.

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다만 그는 "가격이 한 번 받는데 싸지는 않다"고 솔직하게 덧붙이며 현실적인 고민도 전했다.