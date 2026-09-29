'이병헌♥' 이민정, 두 자녀 육아에 식사도 대충 "짧게 한그릇 때려 먹어, 집에 있음 못쉰다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이민정이 육아하는 현실 엄마의 모습으로 공감을 자아냈다.

29일 오후 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "딱 1년에 한 번 제대로 관리한다는 이민정의 일주일 (+피부관리, 마사지, 쇼핑, 힐링)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 작품 활동 등으로 바쁜 일정을 보낸 뒤 자신을 위한 시간을 보내는 모습을 공개했다. 피부 관리와 마사지부터 친구들과의 식사까지 다양한 일상을 즐기며 오랜만에 여유로운 시간을 만끽했다.

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특히 이민정은 자신만의 소소한 힐링법을 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "'이게 무슨 힐링이야'라고 하실 수 있는데, 제겐 소소한 힐링"이라며 전기차를 충전하는 동안 홀로 시간을 보낸다고 밝혔다.

이민정은 "아무도 나를 찾지 않는 고요, 적막, 소음 없는 것을 너무 좋아한다"라며 혼자만의 조용한 시간을 선호한다고 털어놨다. 차 안에서 커피를 마시며 오롯이 혼자만의 시간을 보내는 것이 그에게는 소소하지만 확실한 휴식이었던 것.

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집이 아닌 차 안에서 시간을 보내는 데는 나름의 이유도 있었다. 이민정은 "집에서 누워 있으면 되지 않냐고 물어보신다면, 저만 그런지 몰라도 집에 들어가면 뭐가 자꾸 보인다"라며 "일할 때 정리 못 한 것도 보이고 옷 정리도 거슬린다. 집에 있으면 못 쉰다"라고 설명했다.

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집에 들어서는 순간 눈에 들어오는 정리할 것들 때문에 온전히 휴식을 취하기 어렵다는 것. 반면 차 안에서는 해야 할 일이나 신경 쓸 것에서 잠시 벗어나 오롯이 자신만의 시간을 즐길 수 있다는 설명이다.

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하지만 철저히 혼자만의 시간을 보내겠다고 마음먹은 이민정에게도 '엄마의 눈'은 어쩔 수 없었다. 차 안에서 휴식을 즐기던 중 아들 준후의 안경을 발견한 것.

이민정은 아들의 안경을 알아보자 "힐링하기로 했다. 알아보지 말자"라고 다짐해 웃음을 안겼다. 아무리 자신을 위한 시간을 보내고 있어도 아들의 물건을 발견하면 단번에 알아보는 현실 엄마의 모습이 고스란히 드러난 순간이었다.

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이후 이민정은 마사지를 받으며 또 다른 힐링 시간을 보냈고, 친구들을 만나 식사를 즐겼다. 친구들과 디너쇼까지 즐긴 그는 긴 시간 동안 여유롭게 식사를 하는 것 역시 자신에게는 특별한 힐링이라고 밝혔다.

이민정은 "길게 식사하는 힐링이다. 애기들 있어서 집에서 짧게 한 그릇 때려먹는 거 말고 두세 시간 밥 먹는 걸 좋아한다"라며 친구들과 함께하는 식사 시간을 힐링 코스에 넣은 이유를 설명했다.

육아와 일상을 병행하는 가운데 혼자만의 고요한 시간부터 친구들과의 여유로운 식사까지 자신만의 방식으로 재충전한 이민정. 특히 힐링을 위해 잠시 일상에서 벗어나려 하면서도 아들의 안경을 단번에 알아보는 모습에서 현실 엄마의 면모가 고스란히 드러나 웃음을 자아냈다.

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한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.